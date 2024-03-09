İstanbul’da lüks otellerin vale hizmeti vatandaşı isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi

İstanbul'da lüks otellerin ve lüks restoranların otopark ücretleri çıldırdı... Özellikle otellerde vale hizmetini tercih ediyorsanız, kredi kartınızın limitine dikkat etmeniz gerekiyor. Birçok kişi sosyal medyadan isyan etti. İşte otellerin 2-4 saat otopark veya vale ücretleri ve tepkiler:



- Parayı nakit isteyenler de var. Fiş verirken of-puf yapıyorlar.



- Kendilerini banka veznesi sanıyorlar. Yanlış yere park eden var, sonra cezayı biz ödüyoruz.



- Otomobilinize göre muamele yapan bile var.



- Bu fiyatı nasıl belirliyorsunuz diye soracak oldum, dayak yerim korkusuyla geri adım attım.



- Özellikle bebek hattındaki valeler, kendilerini mafya üyesi gibi görüyor.

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