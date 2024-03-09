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İstanbul’da lüks otellerin vale hizmeti vatandaşı isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi

İstanbul’da lüks otellerin vale hizmeti çıldırdı. 4 saat için bin 200 lira isteyen otel bile var. Vatandaş bu duruma isyan etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
İstanbul’da lüks otellerin vale hizmeti vatandaşı isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi

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İstanbul'da lüks otellerin ve lüks restoranların otopark ücretleri çıldırdı... Özellikle otellerde vale hizmetini tercih ediyorsanız, kredi kartınızın limitine dikkat etmeniz gerekiyor. Birçok kişi sosyal medyadan isyan etti. İşte otellerin 2-4 saat otopark veya vale ücretleri ve tepkiler:

- Parayı nakit isteyenler de var. Fiş verirken of-puf yapıyorlar.

- Kendilerini banka veznesi sanıyorlar. Yanlış yere park eden var, sonra cezayı biz ödüyoruz.

- Otomobilinize göre muamele yapan bile var.

- Bu fiyatı nasıl belirliyorsunuz diye soracak oldum, dayak yerim korkusuyla geri adım attım.

- Özellikle bebek hattındaki valeler, kendilerini mafya üyesi gibi görüyor.

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