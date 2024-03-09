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İsmail Yüksek'in Union Saint-Gilloise maçındaki performansı parmak ısırttı

İsmail Yüksek, Union Saint-Gilloise maçında 14 ikili mücadele, 10 sahipsiz top kazanıp, 8 top çaldı. İkili mücadele ve sahipsiz top kapma istatistiği, Konferans Ligi’nde sezonun rekoru oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
İsmail Yüksek’in Union Saint-Gilloise maçındaki performansı parmak ısırttı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımını 3-0 yenerek çeyrek final kapısını ardına kadar açarken İsmail Yüksek'in performansı herkese parmak ısırttı. Uzatma dakikalarında bacağına kramp girip çıkana kadar sahanın en iyisi olan İsmail Yüksek'in performansı istatistiklere de yansıdı.

14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan ve 8 kez de top çalan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahanın tartışmasız yıldızıydı. Kazanılan 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top istatistiği bu sezon Konferans Ligi'nde rekor olarak kayıtlara geçti.

Bu sezonki performansıyla birçok Avrupa kulübünü peşine takan İsmail Yüksek'e olan ilginin Union Saint-Gilloise maçının ardından daha da artması bekleniyor. 25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapıyı 15-20 milyon Euro arası bir rakamdan açması bekleniyor. Yüksek bu sezon 40 resmi ma

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