’Hayatım değişmedi’

Mert Ramazan Demir, marka yüzü olduğu markanın lansmanında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Çekimlerden bahseden Demir, "Çok güzel süreçti. Güzel çekim yaptık. Heyecanla bekliyorum" dedi. Yakışıklı oyuncu, "Saçınızla ilgili radikal kararlar alır mısınız?" sorusuna "Öyle radikal kararlarım var. 3-4 sene önce uzundu. Değiştirmeyi seviyorum saçımı" cevabını verdi. "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, Demir, "Hiçbir şey değiştirmedi. Çalıştığım için anlamıyorum ve fark etmiyorum. Yaptığım işin karşılığını sokakta, sosyal medyada her yerde olumlu olarak alıyorum" diye cevap verdi.

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