SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TÜBİTAK destekleri kadın girişimcilere dünya pazarlarının kapılarını açıyor

TÜBİTAK’ın desteklerinden yararlanan kadın girişimciler, geliştirdikleri projelere yabancı yatırımcı ve fonlardan da destek alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
TÜBİTAK destekleri kadın girişimcilere dünya pazarlarının kapılarını açıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla oluşturulan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Girişimcilik Destek Programı, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesi için girişimcilerin faaliyetlerini destekliyor.

BiGG çekirdek sermaye desteği almaya hak kazanan kadın girişimciler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca yürütülen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı'na katılabiliyor. Programda, kendilerine atanan kadın mentörle iş fikrini ticari değere dönüştürme konusunda destek sağlanırken, farklı teşvik ve ödül mekanizmalarıyla ilgili bilgi veriliyor. BiGG kapsamında bugüne kadar 2 bin 453 kişiye destek verildi.

501'i kadın girişimcilerden oluştu. Türkiye'de yatırım tabanlı ilk çağrı olma özelliği taşıyan 1812 BiGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çağrısı 2023'te açıldı. Bu kapsamda 161'i kadın girişimcilerden olmak üzere 515 iş planı başvurusu alındı. Mükemmeliyet mührü almaya hak kazanan 153 girişimciden 47'si kadın oldu. 2012'de yüzde 10 olan kadın girişimci destek oranı 2023'te yüzde 31'e çıktı. Kadın girişimcilerin akıllı nano ilaç, kanser teşhis-tedavisi, metaverse, yapay zeka ve makine öğreniminin aralarında olduğu projeleri, uluslararası fonlardan da yatırım aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den 8 Mart’a 8 bin 900 kadın katledildi
Tarım Kredi Grubu
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar
İnsani Yardım Vakfı
ABD Başkanı Biden’dan Gazze itirafı: Çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil öldürüldü
Türk kadınlar Somalili gençlere örnek oldu
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
UEFA ülke puanı sıralamasında son dakika: Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosu
CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz
Beslediği trol yine patlattı! CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekrem’in seçim PR’ına İBB bütçesinden 980 milyon TL
CHP’li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal’ı aforoz etti! DEM’e birlik olalım çağrısı: İstanbul’da ve başka kentlerde iş birliği var
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
SON DAKİKA