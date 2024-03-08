TÜBİTAK destekleri kadın girişimcilere dünya pazarlarının kapılarını açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla oluşturulan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Girişimcilik Destek Programı, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesi için girişimcilerin faaliyetlerini destekliyor.

BiGG çekirdek sermaye desteği almaya hak kazanan kadın girişimciler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca yürütülen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı'na katılabiliyor. Programda, kendilerine atanan kadın mentörle iş fikrini ticari değere dönüştürme konusunda destek sağlanırken, farklı teşvik ve ödül mekanizmalarıyla ilgili bilgi veriliyor. BiGG kapsamında bugüne kadar 2 bin 453 kişiye destek verildi.

501'i kadın girişimcilerden oluştu. Türkiye'de yatırım tabanlı ilk çağrı olma özelliği taşıyan 1812 BiGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çağrısı 2023'te açıldı. Bu kapsamda 161'i kadın girişimcilerden olmak üzere 515 iş planı başvurusu alındı. Mükemmeliyet mührü almaya hak kazanan 153 girişimciden 47'si kadın oldu. 2012'de yüzde 10 olan kadın girişimci destek oranı 2023'te yüzde 31'e çıktı. Kadın girişimcilerin akıllı nano ilaç, kanser teşhis-tedavisi, metaverse, yapay zeka ve makine öğreniminin aralarında olduğu projeleri, uluslararası fonlardan da yatırım aldı.