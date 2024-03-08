Hande Erçel Bollywood’u istiyor!

Hande Erçel, Hindistan'da düzenlenen Asya'nın en büyük medya ve televizyon konferansı "FICCI Frames''e onur konuğu olarak katıldı. Erçel, Hindistan'ın ünlü oyuncusu Ayushmann Khurrana ile konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Erçel yaptığı konuşmasında, Hindistan'a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti. Oyuncu, Bollywood'da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan Hrithik Deepika, Dave Patel ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.

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