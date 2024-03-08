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Girişimciler desteklenecek: Kimler başvuracak?

Gençlerin proje fikirlerinin ticari faaliyete dönüşmesine yardımcı olan TEKNOFEST Girişim Programı’na başvurular 20 Mart’a kadar alınacak. Başarılı olanları hem nakdi hem eğitim, ofis, yatırımcı destekleri bekliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Girişimciler desteklenecek: Kimler başvuracak?

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TEKNOFEST Girişim Programı'nda üçüncü dönem başlıyor. Yeni girişimcilere kapılarını açacak olan program, teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin proje fikirlerini sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

KİMLER BAŞVURACAK?
Programa, 2018-2023 döneminde TEKNOFEST yarışmalarında finalist olmuş takım üyeleri ve projesini şirketleştirmiş girişimler başvurabilecek. Başvurular, 20 Mart saat 23.59'a kadar https:// t3gm.t3vakfi.org/tr/basvuru/ teknofest-girisim-programi/ adresinden yapılabilecek.

500 BİN LİRA DESTEK
TEKNOFEST Girişim Programı'nın üçüncü dönemini başarıyla tamamlayan ön kuluçka girişimlerine 250 bin lira, hızlandırma girişimlerine ise 500 bin liraya kadar destek sağlanacak. Seçilen ekiplere ayrıca girişimcilik eğitimleri, alanında uzman ve yönetici mentör görüşmeleri, ofis ve patent desteği, yatırımcı ve işbirliği görüşmeleri desteği verilecek. 2022 yılında başlayan TEKNOFEST Girişim Programı, ilk döneminde 24 girişime 3 milyon lira, ikinci döneminde ise 16 girişime 3.6 milyon lira destek sağladı. İlk iki dönemde mezun olan 40 girişime toplam 6.6 milyon lira destek verildi, 5 girişim son 1 yılda yatırım aldı.

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