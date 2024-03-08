Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile ayrılığı hakkında ilk kez konuştu!

Burçin Terzioğlu, önceki gece Gayrettepe'de bir etkinliğe katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda uzun zamandır birliktelik yaşadığı Umut Duygu ile ayrılığı hakkında da ilk kez konuşan Terzioğlu, "Evet haber doğru... Neden başladığı ya da neden devam ettiği hakkında hiç konuşmadım. Neden bitiğiyle ilgili de konuşmak istemiyorum. Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler... Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal. Evlilik stresi de sebepler arasında değil" diyerek ayrılığı doğruladı.