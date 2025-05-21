Otomobil fiyatına boğa! Çanakkale’de yaşıyor, 1.5 ton ve ismi Fatih...

YEMEK MENÜSÜ ADETA ÖZEL BAKIM REÇETESİ GİBİ

Boğanın beslenmesinde buğday, arpa, mısır, saman, yonca ve fabrika yemi kullanıldığını ifade eden Yavaş, "İşimizi severek yapıyoruz. 'Fatih' bizim bu yılki göz bebeğimiz. Tahminimiz 1.5-1.6 ton aralığında. Satışa sunduk ve alıcısını bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken, 'Fatih' isimli boğa yalnızca kilosuyla değil, heybetli görüntüsüyle de bölgedeki diğer hayvanlardan kolayca ayrılıyor.