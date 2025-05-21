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Otomobil fiyatına boğa! Çanakkale'de yaşıyor, 1.5 ton ve ismi Fatih...

Çanakkale'de 'Fatih' isimli boğa, kilosu ve fiyatıyla kurban pazarının en dikkat çeken hayvanı oldu. Satış bedeli ise duyanları şaşırttı.

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takvim.com.tr
Otomobil fiyatına boğa! Çanakkale’de yaşıyor, 1.5 ton ve ismi Fatih...

Kurban Bayramı öncesi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde satışa sunulan 1.5 tonluk boğa, 450 bin TL'lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Otomobil fiyatına boğa! Çanakkale’de yaşıyor, 1.5 ton ve ismi Fatih...

ÇANAKKALE'DE 450 BİN TL'LİK BOĞA SATIŞA SUNULDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan 56 yaşındaki Hasan Yavaş'ın yetiştirdiği 1 ton 500 kilogramlık simental cinsi boğa, Kurban Bayramı öncesinde 450 bin TL fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.

Baba mesleği olan hayvancılığı yaklaşık 40 yıldır sürdüren Yavaş, bu yıl kurbanlıklarına daha da özen gösterdiğini belirtti. "Fatih" adını verdiği 3 yaşındaki dev boğanın ağırlığı ve gösterişli yapısı bölge halkının da dikkatini çekti. Kurbanlık hayvan, özellikle ikinci el otomobil fiyatlarını aşan satış bedeliyle gündeme geldi.

Otomobil fiyatına boğa! Çanakkale’de yaşıyor, 1.5 ton ve ismi Fatih...
Otomobil fiyatına boğa!

YEMEK MENÜSÜ ADETA ÖZEL BAKIM REÇETESİ GİBİ

Boğanın beslenmesinde buğday, arpa, mısır, saman, yonca ve fabrika yemi kullanıldığını ifade eden Yavaş, "İşimizi severek yapıyoruz. 'Fatih' bizim bu yılki göz bebeğimiz. Tahminimiz 1.5-1.6 ton aralığında. Satışa sunduk ve alıcısını bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken, 'Fatih' isimli boğa yalnızca kilosuyla değil, heybetli görüntüsüyle de bölgedeki diğer hayvanlardan kolayca ayrılıyor.

Otomobil fiyatına boğa! Çanakkale’de yaşıyor, 1.5 ton ve ismi Fatih...

KURBAN PAZARLARININ GÖZDESİ OLMAYA ADAY

Yerli kırma türü olan ve 3 yılda bugünkü kilosuna ulaşan boğanın, kurban pazarlarında en dikkat çeken hayvanlardan biri olması bekleniyor.

Fotoğraflar: IHA, AA