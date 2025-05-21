Otomobil fiyatına boğa! Çanakkale’de yaşıyor, 1.5 ton ve ismi Fatih...

Kurban Bayramı öncesi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde satışa sunulan 1.5 tonluk boğa, 450 bin TL'lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. ÇANAKKALE'DE 450 BİN TL'LİK BOĞA SATIŞA SUNULDU Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan 56 yaşındaki Hasan Yavaş'ın yetiştirdiği 1 ton 500 kilogramlık simental cinsi boğa, Kurban Bayramı öncesinde 450 bin TL fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Baba mesleği olan hayvancılığı yaklaşık 40 yıldır sürdüren Yavaş, bu yıl kurbanlıklarına daha da özen gösterdiğini belirtti. 'Fatih' adını verdiği 3 yaşındaki dev boğanın ağırlığı ve gösterişli yapısı bölge halkının da dikkatini çekti. Kurbanlık hayvan, özellikle ikinci el otomobil fiyatlarını aşan satış bedeliyle gündeme geldi. Otomobil fiyatına boğa! YEMEK MENÜSÜ ADETA ÖZEL BAKIM REÇETESİ GİBİ Boğanın beslenmesinde buğday, arpa, mısır, saman, yonca ve fabrika yemi kullanıldığını ifade eden Yavaş, 'İşimizi severek yapıyoruz. 'Fatih' bizim bu yılki göz bebeğimiz. Tahminimiz 1.5-1.6 ton aralığında. Satışa sunduk ve alıcısını bekliyoruz' dedi. Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken, 'Fatih' isimli boğa yalnızca kilosuyla değil, heybetli görüntüsüyle de bölgedeki diğer hayvanlardan kolayca ayrılıyor. KURBAN PAZARLARININ GÖZDESİ OLMAYA ADAY Yerli kırma türü olan ve 3 yılda bugünkü kilosuna ulaşan boğanın, kurban pazarlarında en dikkat çeken hayvanlardan biri olması bekleniyor. Fotoğraflar: IHA, AA