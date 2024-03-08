Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Atatürk istismarcıları, DEM müptelalarının devrini kapatalım

Başkan Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitingi için Mersin'deydi. Meydanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti. Muhalefete yüklendi. Şunları söyledi:

Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu... Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları teşkilatları ne olsun. Birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Verdikleri sözlerden hangilerini hayata geçirdiler. Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp, işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakımız'ın AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım.



ZELENSKI GELİYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, bugün Türkiye'ye gelecek. Başkan Erdoğan ve Zelenski'nin, savaş ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.