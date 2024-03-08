PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Altında Fed rekoru: Gramı 2.210 TL

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Altında Fed rekoru: Gramı 2.210 TL

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altındaki yükseliş devam ediyor. Dün altının ons fiyatı 2.160 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Böylece uluslararası piyasalarda ons fiyatı son 1 haftada yüzde 5.4 yükseldi. İçeride de gram altında yeni rekor geldi, 2.210 liraya kadar yükseldi.

Analistler, Fed'in Haziran'da faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentinin altını desteklediğini söyledi. Fed Başkanı, ekonomi beklendiği gibi seyrederse 'bu yılın bir noktasında' politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
Tarım Kredi Grubu
Türk kadınlar Somalili kadınlara örnek oldu
Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...
UEFA ülke puanı sıralamasında son dakika: Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosu
İnsani Yardım Vakfı
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz
Batshuayi ve Jayden sahne aldı Fenerbahçe avantajı kaptı!
Beslediği trol yine patlattı! CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekrem’in seçim PR’ına İBB bütçesinden 980 milyon TL
CHP’li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal’ı aforoz etti! DEM’e birlik olalım çağrısı: İstanbul’da ve başka kentlerde iş birliği var
Sana şuradan bir geçiririm | Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Şiddet serbest diyen Murat’ın meğer kimliği de yokmuş...
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
SON DAKİKA