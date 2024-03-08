Altında Fed rekoru: Gramı 2.210 TL

Altındaki yükseliş devam ediyor. Dün altının ons fiyatı 2.160 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Böylece uluslararası piyasalarda ons fiyatı son 1 haftada yüzde 5.4 yükseldi. İçeride de gram altında yeni rekor geldi, 2.210 liraya kadar yükseldi.



Analistler, Fed'in Haziran'da faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentinin altını desteklediğini söyledi. Fed Başkanı, ekonomi beklendiği gibi seyrederse 'bu yılın bir noktasında' politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade etti.

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