ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanımıza Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesinin Ankara'da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatımızı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.

SON 24 SAATTE İKİNCİ GÖRÜŞME

Öte yandan dün (28 Ekim 2026) ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan telefonda görüştü. Türkiye-ABD ilişkilerinde 100. yıl hedefi ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu 'Mekke Ortak Savunma İttifakı' olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.