24 saatte ikinci görüşme: ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a TDT Zirvesi telefonu
ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi akşam yemeği sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Trump, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi için başarı dileklerini iletti.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı.
TRUMP'A SELAMLARI İLETTİ
Başkan Erdoğan ABD Başkanı'na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti.
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesinin Ankara'da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatımızı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.
ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanımıza Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.
SON 24 SAATTE İKİNCİ GÖRÜŞME
Öte yandan dün (28 Ekim 2026) ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan telefonda görüştü. Türkiye-ABD ilişkilerinde 100. yıl hedefi ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu 'Mekke Ortak Savunma İttifakı' olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.