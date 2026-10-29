Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı, Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı.

27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanan karşılaşmalarda takımlar, bir üst tura yükselebilmek için mücadele etti.

Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederken Kasımpaşa, Çorluspor 1947 karşısında 3-1'lik galibiyet elde etti. Bitlis 1916 ise Kayserispor'u 4-1 yenerek turun dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Üçüncü eleme turunun ardından gözler, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Toplam 54 takımın yer alacağı 4. eleme turunda eşleşmeler kura sonucunda netleşecek.