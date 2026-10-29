Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur sonuçları! Gözler 4. tur kura çekiminde: İşte tarihi ve saati
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Bitlis 1916 gibi takımların tur atladığı organizasyonda dikkat çeken sonuçlar alındı. Fethiyespor - Eyüpspor karşılaşmasının ikinci yarısı 4 Kasım'da oynanacak. Futbolseverlerin gözü ise 4 Kasım'da gerçekleştirilecek 4. eleme turu kura çekimine çevrildi. İşte toplu sonuçlar ve kura çekiminin detayları...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı, Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı.
27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanan karşılaşmalarda takımlar, bir üst tura yükselebilmek için mücadele etti.
Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederken Kasımpaşa, Çorluspor 1947 karşısında 3-1'lik galibiyet elde etti. Bitlis 1916 ise Kayserispor'u 4-1 yenerek turun dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Üçüncü eleme turunun ardından gözler, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Toplam 54 takımın yer alacağı 4. eleme turunda eşleşmeler kura sonucunda netleşecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU TOPLU SONUÇLARI
27 EKİM SALI
28 EKİM ÇARŞAMBA
29 EKİM PERŞEMBE
KAYSERİSPOR KUPAYA VEDA ETTİ
Üçüncü eleme turunun dikkat çeken sonuçlarından biri Bitlis'te yaşandı.
Nesine 3. Lig temsilcisi Bitlis 1916, sahasında ağırladığı Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Bitlis temsilcisine galibiyeti getiren golleri Ali Akkuş, Muhammet Arslantaş, Halil Yılmaz ve Enes İslam İlkin kaydetti.
GENÇLERBİRLİĞİ 5 GOLLE TURLADI
Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını 4. eleme turuna yazdırdı.
Başkent temsilcisinin gollerini Pedro Mendes, Cheikh Niasse, Furkan Özcan, Victor Orakpo ve kendi kalesine Muhammed Emin Yavaş kaydetti.
FETHİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI ERTELENDİ
Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle devre arasında ertelendi.
İlk yarısını Eyüpspor'un 2-1 önde tamamladığı mücadelenin ikinci devresi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak.
Öte yandan Karabük İdmanyurduspor ile İskenderunspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Müsabakanın hükmen sonucuna ilişkin resmî tescil bekleniyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek organizasyona TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.
KURA ÇEKİMİNE 54 TAKIM KATILACAK
Kura çekiminde toplam 54 takım yer alacak. Üçüncü eleme turunu geçen 36 takıma, kupaya 4. eleme turu itibarıyla dahil olacak 18 ekip eklenecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekiminin ardından takımların rakipleri ve eşleşmeleri netleşecek. Kura töreni 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları, 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.