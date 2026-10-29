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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur sonuçları! Gözler 4. tur kura çekiminde: İşte tarihi ve saati

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Bitlis 1916 gibi takımların tur atladığı organizasyonda dikkat çeken sonuçlar alındı. Fethiyespor - Eyüpspor karşılaşmasının ikinci yarısı 4 Kasım'da oynanacak. Futbolseverlerin gözü ise 4 Kasım'da gerçekleştirilecek 4. eleme turu kura çekimine çevrildi. İşte toplu sonuçlar ve kura çekiminin detayları...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur sonuçları! Gözler 4. tur kura çekiminde: İşte tarihi ve saati

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı, Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı.

27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanan karşılaşmalarda takımlar, bir üst tura yükselebilmek için mücadele etti.

Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederken Kasımpaşa, Çorluspor 1947 karşısında 3-1'lik galibiyet elde etti. Bitlis 1916 ise Kayserispor'u 4-1 yenerek turun dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Üçüncü eleme turunun ardından gözler, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Toplam 54 takımın yer alacağı 4. eleme turunda eşleşmeler kura sonucunda netleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun 27-29 Ekim tarihli maç programı sona erdi. (Fotoğraf: DHA)Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun 27-29 Ekim tarihli maç programı sona erdi. (Fotoğraf: DHA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU TOPLU SONUÇLARI

27 EKİM SALI

Ağrı 1970 Spor - İstanbulspor
1-2
Etimesgutspor - Gaziantep FK
0-4
İnegöl Kafkasspor - Kahramanmaraş İstiklalspor
1-4
Pazarspor - Aliağa Futbol
0-1
Adana Adaletgücü - MKE Ankaragücü
1-2
Elazığspor - Erciyes 38 FK
0-2
Orduspor 1967 - Vanspor FK
2-0
Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor
1-0
Boluspor - Karşıyaka
1-3
Uzatmalarda
Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor
3-0
Yeni Mersin İdmanyurdu - Muşspor
1-2
Alanyaspor - 12 Bingölspor
4-1

Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı. (Fotoğraf: İHA)Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı. (Fotoğraf: İHA)

28 EKİM ÇARŞAMBA

Kars 36 Spor - Antalyaspor
0-2
Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbeyspor
0-1
Ankaraspor - Kırklarelispor
3-2
Uzatmalarda
GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları
1-4
Düzcespor - Isparta 32 Spor
0-2
Güzide Gebzespor - Malatya Yeşilyurtspor
0-4
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı
3-2
Serikspor - Hakkari Zapspor
1-1
Penaltılarla 6-5
İnegölspor - Sebatspor
1-4
Eskişehir Anadoluspor - 68 Aksaray Belediyespor
3-1
Menemen FK - Karacabey Belediyespor
0-1
Adana 01 FK - Kütahyaspor
2-1
Uzatmalarda
Balıkesirspor - Arnavutköy Belediyespor
1-0
Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor
2-1
Uzatmalarda
Şanlıurfaspor - Gölcükspor
3-1
Fatih Karagümrük - Somaspor
0-0
Penaltılarla 3-1
Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor
2-3
52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK
0-2
Fethiyespor - Eyüpspor
1-2
İlk yarı sonucu, maç ertelendi
Karabük İdmanyurduspor - İskenderunspor
Oynanmadı

Kasımpaşa, Çorluspor 1947'yi 3-1 mağlup ederek 4. eleme turuna yükseldi. (Fotoğraf: AA)Kasımpaşa, Çorluspor 1947'yi 3-1 mağlup ederek 4. eleme turuna yükseldi. (Fotoğraf: AA)

29 EKİM PERŞEMBE

Bitlis 1916 - Kayserispor
4-1
Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor
5-0
Kasımpaşa - Çorluspor 1947
3-1
Eskişehirspor - Alagöz Holding Iğdır FK
1-0

Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının ikinci yarısı 4 Kasım'da oynanacak. (Fotoğraf: AA)Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının ikinci yarısı 4 Kasım'da oynanacak. (Fotoğraf: AA)

KAYSERİSPOR KUPAYA VEDA ETTİ

Üçüncü eleme turunun dikkat çeken sonuçlarından biri Bitlis'te yaşandı.

Nesine 3. Lig temsilcisi Bitlis 1916, sahasında ağırladığı Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Bitlis temsilcisine galibiyeti getiren golleri Ali Akkuş, Muhammet Arslantaş, Halil Yılmaz ve Enes İslam İlkin kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ 5 GOLLE TURLADI

Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Başkent temsilcisinin gollerini Pedro Mendes, Cheikh Niasse, Furkan Özcan, Victor Orakpo ve kendi kalesine Muhammed Emin Yavaş kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimine 54 takım katılacak. (Fotoğraf. İHA)Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimine 54 takım katılacak. (Fotoğraf. İHA)

FETHİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI ERTELENDİ

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle devre arasında ertelendi.

İlk yarısını Eyüpspor'un 2-1 önde tamamladığı mücadelenin ikinci devresi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak.

Öte yandan Karabük İdmanyurduspor ile İskenderunspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Müsabakanın hükmen sonucuna ilişkin resmî tescil bekleniyor.

Dördüncü eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.30'da yapılacak. (Fotoğraf: İHA)Dördüncü eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 15.30'da yapılacak. (Fotoğraf: İHA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek organizasyona TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.

KURA ÇEKİMİNE 54 TAKIM KATILACAK

Kura çekiminde toplam 54 takım yer alacak. Üçüncü eleme turunu geçen 36 takıma, kupaya 4. eleme turu itibarıyla dahil olacak 18 ekip eklenecek.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanıyor.Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekiminin ardından takımların rakipleri ve eşleşmeleri netleşecek. Kura töreni 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları, 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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