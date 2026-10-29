Başkan Erdoğan'dan Ahmed-i Hanî'ye vefa! 2026 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahipleri açıklandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı. Bilim ve kültürden edebiyata, sinemadan müziğe kadar 6 kategoride ödül sahipleri belli oldu. Vefa ödülü Ahmed-i Hânî'ye verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri kamuoyuyla paylaştı.
Erdoğan, ödül alan isimlerin Türkiye'ye yaptıkları katkılara dikkat çekerek ilim, kültür ve sanat dünyasına teşekkür etti. Başkan Erdoğan, gönül ve fikir dünyasının önemli isimlerinden Ahmed-i Hanî'yi de rahmetle andı.
2026 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ
2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında kategorilere göre ödüle layık görülen isimler şöyle:
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Bilim ve Kültür: Sabri Koz
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Geleneksel Sanatlar: Prof. Dr. İlhami Turan
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Edebiyat: Sibel Eraslan
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Sinema: Burçak Evren
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Müzik: Prof. Dr. Gönül Paçacı
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Vefa: Ahmed-i Hanî
Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hânî'yi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.