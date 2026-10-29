Erdoğan, ödül alan isimlerin Türkiye'ye yaptıkları katkılara dikkat çekerek ilim, kültür ve sanat dünyasına teşekkür etti. Başkan Erdoğan, gönül ve fikir dünyasının önemli isimlerinden Ahmed-i Hanî'yi de rahmetle andı.

2026 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında kategorilere göre ödüle layık görülen isimler şöyle:

Bilim ve Kültür: Sabri Koz

Geleneksel Sanatlar: Prof. Dr. İlhami Turan

Edebiyat: Sibel Eraslan

Sinema: Burçak Evren

Müzik: Prof. Dr. Gönül Paçacı

Vefa: Ahmed-i Hanî

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hânî'yi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Sahipleri