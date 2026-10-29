UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Trump’tan Pentagon’da görevden alınan Sylvia’ya bilgi sızdırma suçlaması: “Başı dertte”

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’da Strateji, Planlar ve Politika Direktörü olarak görev yapan Korgeneral Brett Sylvia’nın gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığını söyledi. Sylvia’nın ciddi sorunlarla karşılaşacağını belirten Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e de destek verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trump’tan Pentagon’da görevden alınan Sylvia’ya bilgi sızdırma suçlaması: “Başı dertte”

Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında Güney Carolina'da düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti mitingine katılmak üzere Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump’tan bilgi sızdıranlara mesaj: Peşlerindeyiz. Trump’tan bilgi sızdıranlara mesaj: Peşlerindeyiz.

SYLVIA'YA BİLGİ SIZDIRMA SUÇLAMASI

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Sylvia'yı görevden aldığına ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine Trump, "Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Başı dertte." dedi.

Sylvia'nın "çok büyük sorunlar yaşayacağını" söyleyen ABD Başkanı, bilgi sızdıranlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hem de uzun vadeli sorunlar."

Trump, Hegseth’e sahip çıktı: O gerçek bir savaşçı. (Foto: AA)Trump, Hegseth’e sahip çıktı: O gerçek bir savaşçı. (Foto: AA)

DEMOKRATLARIN HEGSETH PLANINA TEPKİ

Trump, Kongredeki Demokratların ara seçimlerde çoğunluğu elde edecekleri beklentisiyle Hegseth'i görevden almaya yönelik planlar yürütmesini "korkunç" olarak nitelendirdi.

Hegseth'in görevini başarılı biçimde yaptığını savunan Trump, şöyle konuştu:

"Tek yaptıkları herkesi görevden almaktan bahsetmek. Yani dürüst olmak gerekirse, eğer biz de bu oyunu oynamak isteseydik, en az onlar kadar iyi oynayabilirdik. Ancak şimdi Pete Hegseth'ten bahsediyorlar. O harika bir iş çıkarıyor. O, gerçek bir savaşçı. Bence uzun yıllardır işini en iyi yapan kişi o; pek çok insan da buna katılıyor."

El-Sayed hakkındaki sözlerinin desteğini etkilemeyeceğini savundu

ABD Başkanı, ara seçimlerde Michigan'dan Senato üyeliği için yarışacak Müslüman aday Abdul El-Sayed'in adıyla ve dolaylı olarak dini inancıyla dalga geçmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bu sözlerinin Müslüman seçmenlerin desteğini kaybetmesine neden olacağına inanmadığını ifade eden Trump, Michigan'daki seçim sonucuna işaret ederek şunları söyledi:

"Arap seçmenler nezdinde gayet iyiyim. Hatta şöyle söyleyeyim; Michigan'ı büyük bir farkla kazandım ve Arap seçmenlerin oylarını da aldım."

Trump, Brezilya’yı hedef aldı: Son derece utanç verici. (Foto: AA)Trump, Brezilya’yı hedef aldı: Son derece utanç verici. (Foto: AA)

BREZİLYA'DAKİ SEÇİMLERE VE PİYASALARA ELEŞTİRİ

Brezilya'daki seçimlerde taraf tutmadığını hatırlatan Trump, ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Trump, "Ancak Brezilya'da yaşananları gördüğümde, bunun bir rezalet olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki piyasaların durumunu da değerlendiren ABD Başkanı, "Piyasalara bir bakın; piyasalar adeta çöktü." dedi. Trump, bu tabloyu Brezilya için "son derece utanç verici bir durum olduğu" sözleriyle değerlendirdi.

Trump ayrıca Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı arayacağını açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Pentagon’da görevden alınan Sylvia’ya bilgi sızdırma suçlaması: “Başı dertte”-5 Trump’tan Pentagon’da görevden alınan Sylvia’ya bilgi sızdırma suçlaması: “Başı dertte”-6 Trump’tan Pentagon’da görevden alınan Sylvia’ya bilgi sızdırma suçlaması: “Başı dertte”-7
Çin'in gizemli "İlahi Ejderha" uzay uçağının ilk net görüntüsü ABD raporunda ortaya çıktı
SONRAKİ HABER

Çin'in gizli "İlahi Ejderha" uzay uçağı
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler