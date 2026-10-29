Trump’tan Pentagon’da görevden alınan Sylvia’ya bilgi sızdırma suçlaması: “Başı dertte”
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’da Strateji, Planlar ve Politika Direktörü olarak görev yapan Korgeneral Brett Sylvia’nın gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığını söyledi. Sylvia’nın ciddi sorunlarla karşılaşacağını belirten Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e de destek verdi.
Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında Güney Carolina'da düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti mitingine katılmak üzere Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SYLVIA'YA BİLGİ SIZDIRMA SUÇLAMASI
Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Sylvia'yı görevden aldığına ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine Trump, "Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Başı dertte." dedi.
Sylvia'nın "çok büyük sorunlar yaşayacağını" söyleyen ABD Başkanı, bilgi sızdıranlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hem de uzun vadeli sorunlar."
DEMOKRATLARIN HEGSETH PLANINA TEPKİ
Trump, Kongredeki Demokratların ara seçimlerde çoğunluğu elde edecekleri beklentisiyle Hegseth'i görevden almaya yönelik planlar yürütmesini "korkunç" olarak nitelendirdi.
Hegseth'in görevini başarılı biçimde yaptığını savunan Trump, şöyle konuştu:
"Tek yaptıkları herkesi görevden almaktan bahsetmek. Yani dürüst olmak gerekirse, eğer biz de bu oyunu oynamak isteseydik, en az onlar kadar iyi oynayabilirdik. Ancak şimdi Pete Hegseth'ten bahsediyorlar. O harika bir iş çıkarıyor. O, gerçek bir savaşçı. Bence uzun yıllardır işini en iyi yapan kişi o; pek çok insan da buna katılıyor."
El-Sayed hakkındaki sözlerinin desteğini etkilemeyeceğini savundu
ABD Başkanı, ara seçimlerde Michigan'dan Senato üyeliği için yarışacak Müslüman aday Abdul El-Sayed'in adıyla ve dolaylı olarak dini inancıyla dalga geçmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.
Bu sözlerinin Müslüman seçmenlerin desteğini kaybetmesine neden olacağına inanmadığını ifade eden Trump, Michigan'daki seçim sonucuna işaret ederek şunları söyledi:
"Arap seçmenler nezdinde gayet iyiyim. Hatta şöyle söyleyeyim; Michigan'ı büyük bir farkla kazandım ve Arap seçmenlerin oylarını da aldım."
BREZİLYA'DAKİ SEÇİMLERE VE PİYASALARA ELEŞTİRİ
Brezilya'daki seçimlerde taraf tutmadığını hatırlatan Trump, ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
Trump, "Ancak Brezilya'da yaşananları gördüğümde, bunun bir rezalet olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Ülkedeki piyasaların durumunu da değerlendiren ABD Başkanı, "Piyasalara bir bakın; piyasalar adeta çöktü." dedi. Trump, bu tabloyu Brezilya için "son derece utanç verici bir durum olduğu" sözleriyle değerlendirdi.
Trump ayrıca Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı arayacağını açıkladı.