"Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hem de uzun vadeli sorunlar."

Trump, Hegseth’e sahip çıktı: O gerçek bir savaşçı. (Foto: AA)

DEMOKRATLARIN HEGSETH PLANINA TEPKİ

Trump, Kongredeki Demokratların ara seçimlerde çoğunluğu elde edecekleri beklentisiyle Hegseth'i görevden almaya yönelik planlar yürütmesini "korkunç" olarak nitelendirdi.

Hegseth'in görevini başarılı biçimde yaptığını savunan Trump, şöyle konuştu:

"Tek yaptıkları herkesi görevden almaktan bahsetmek. Yani dürüst olmak gerekirse, eğer biz de bu oyunu oynamak isteseydik, en az onlar kadar iyi oynayabilirdik. Ancak şimdi Pete Hegseth'ten bahsediyorlar. O harika bir iş çıkarıyor. O, gerçek bir savaşçı. Bence uzun yıllardır işini en iyi yapan kişi o; pek çok insan da buna katılıyor."

El-Sayed hakkındaki sözlerinin desteğini etkilemeyeceğini savundu

ABD Başkanı, ara seçimlerde Michigan'dan Senato üyeliği için yarışacak Müslüman aday Abdul El-Sayed'in adıyla ve dolaylı olarak dini inancıyla dalga geçmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bu sözlerinin Müslüman seçmenlerin desteğini kaybetmesine neden olacağına inanmadığını ifade eden Trump, Michigan'daki seçim sonucuna işaret ederek şunları söyledi:

"Arap seçmenler nezdinde gayet iyiyim. Hatta şöyle söyleyeyim; Michigan'ı büyük bir farkla kazandım ve Arap seçmenlerin oylarını da aldım."