Alphabet hisselerindeki düşüşte, yapay zekâ yatırımlarının maliyetine ve Google'ın arama reklamcılığı faaliyetlerindeki büyümeye ilişkin endişeler etkili oldu.

Google 'ın çatı şirketi Alphabet'in hisseleri, üçüncü çeyrek bilançosunun ardından yüzde 12,8 geriledi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 500 milyar dolar azalırken bu tutar, ABD borsaları tarihindeki en büyük ikinci günlük değer kaybı oldu.

Borsada 500 milyar dolarlık erime yaşandı. (Foto: AA)

BİLANÇO SONRASI EN SERT DÜŞÜŞ

Alphabet hisselerinde yaşanan yüzde 12,8'lik gerileme, şirketin 2004'te halka açılmasından bu yana bilanço açıklamasının ardından görülen en sert düşüş olarak kayda geçti. Daha önce bilanço sonrası en yüksek düşüş yüzde 9,77 olarak gerçekleşmişti.

Şirketin piyasa değerindeki kayıp yaklaşık 500 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, ABD borsaları tarihinde bir şirketin bir günde yaşadığı en büyük piyasa değeri kayıpları arasında ikinci sırada yer aldı. Rekor, Ocak 2025'te 593 milyar dolar piyasa değeri kaybeden Nvidia'ya ait.

Düşüşün ardından Alphabet'in piyasa değeri 3,44 trilyon dolara geriledi.

YAPAY ZEKÂ HARCAMALARI NAKİT AKIŞINI NEGATİFE ÇEKTİ

Alphabet'in üçüncü çeyrekte serbest nakit akışı 9,1 milyar dolar negatif gerçekleşti. Şirket, 2004'te halka açılmasından bu yana yalnızca ikinci kez çeyreklik bazda negatif serbest nakit akışı açıkladı.

Sermaye harcamaları ikinci çeyrekteki 44,9 milyar dolardan üçüncü çeyrekte 51,3 milyar dolara yükseldi. Alphabet, 2026 yılı sermaye harcamalarının 205 milyar dolara ulaşabileceği beklentisini korudu. Bu tahmin, yılın son çeyreğinde sermaye harcamalarının 73,1 milyar dolara kadar çıkabileceğine işaret etti.