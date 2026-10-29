Yapay zeka harcamaları Google'ı vurdu: Alphabet hisselerinde 2004'ten bu yana en sert düşüş
Alphabet hisseleri, yapay zeka yatırımlarının muazzam maliyeti ve arama reklamcılığındaki yavaşlama nedeniyle %12,8 düştü. Şirket bir günde 500 milyar dolar değer kaybederek borsa tarihinin en büyük ikinci çöküşünü yaşadı.
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in hisseleri, üçüncü çeyrek bilançosunun ardından yüzde 12,8 geriledi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 500 milyar dolar azalırken bu tutar, ABD borsaları tarihindeki en büyük ikinci günlük değer kaybı oldu.
Alphabet hisselerindeki düşüşte, yapay zekâ yatırımlarının maliyetine ve Google'ın arama reklamcılığı faaliyetlerindeki büyümeye ilişkin endişeler etkili oldu.
BİLANÇO SONRASI EN SERT DÜŞÜŞ
Alphabet hisselerinde yaşanan yüzde 12,8'lik gerileme, şirketin 2004'te halka açılmasından bu yana bilanço açıklamasının ardından görülen en sert düşüş olarak kayda geçti. Daha önce bilanço sonrası en yüksek düşüş yüzde 9,77 olarak gerçekleşmişti.
Şirketin piyasa değerindeki kayıp yaklaşık 500 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, ABD borsaları tarihinde bir şirketin bir günde yaşadığı en büyük piyasa değeri kayıpları arasında ikinci sırada yer aldı. Rekor, Ocak 2025'te 593 milyar dolar piyasa değeri kaybeden Nvidia'ya ait.
Düşüşün ardından Alphabet'in piyasa değeri 3,44 trilyon dolara geriledi.
YAPAY ZEKÂ HARCAMALARI NAKİT AKIŞINI NEGATİFE ÇEKTİ
Alphabet'in üçüncü çeyrekte serbest nakit akışı 9,1 milyar dolar negatif gerçekleşti. Şirket, 2004'te halka açılmasından bu yana yalnızca ikinci kez çeyreklik bazda negatif serbest nakit akışı açıkladı.
Sermaye harcamaları ikinci çeyrekteki 44,9 milyar dolardan üçüncü çeyrekte 51,3 milyar dolara yükseldi. Alphabet, 2026 yılı sermaye harcamalarının 205 milyar dolara ulaşabileceği beklentisini korudu. Bu tahmin, yılın son çeyreğinde sermaye harcamalarının 73,1 milyar dolara kadar çıkabileceğine işaret etti.
Şirket, veri merkezleri, kiralamalar, ekipman, enerji ve diğer yükümlülükler kapsamındaki geleceğe yönelik taahhütlerinin 1 trilyon doları aştığını bildirdi.
Yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek amacıyla borçlanmasını artıran Alphabet, haziran ayında yirmi yılı aşkın sürenin ardından ilk kez hisse ihracı yoluyla yaklaşık 85 milyar dolar kaynak sağlama planını duyurmuştu.
ARAMA REKLAMCILIĞINDA BÜYÜME YAVAŞLADI
Alphabet'in en büyük gelir kaynağı olan arama reklamcılığı geliri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 12 artarak 63,4 milyar dolara ulaştı. Ancak gelir, analistlerin 64,9 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı.
Yılın önceki dönemlerinde yüzde 20'ye yaklaşan yıllık büyüme hızının yavaşlaması, yatırımcıların Google'ın temel iş koluna yönelik endişelerini artırdı.
Google İşletme Direktörü Philipp Schindler, yapay zekâ destekli AI Mode özelliğindeki aramaların geleneksel arama faaliyetlerini etkilediğini ve reklam gelirlerinin azalmasına yol açtığını belirtti.
Kullanıcılara bağlantı listeleri yerine konuşma dilinde yanıtlar sunan AI Mode, Google'ın arama deneyimini dönüştürme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ancak bu değişim, şirketin geleneksel arama reklamcılığı modelinin gelir üretme kapasitesine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
NET KÂR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Alphabet'in toplam geliri üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara yükseldi. Buna karşın gelir, analist beklentilerinin bir miktar altında kaldı.
Şirketin net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Analistlerin net kâr beklentisi 37,3 milyar dolar düzeyindeydi.
Net kârdaki gerilemede, şirketin yatırımlarının değerindeki değişimler etkili oldu. Alphabet'in SpaceX'teki hissesi de dâhil olmak üzere öz kaynak yatırımlarında 8,7 milyar dolarlık zarar kaydedildi.
Faaliyet kârı yıllık bazda yüzde 30 artarak 40,6 milyar dolara çıktı. Ancak bu tutar, analistlerin 43,2 milyar dolarlık beklentisini karşılayamadı.
BULUT BİLİŞİM GELİRLERİ İKİYE KATLANDI
Alphabet'in arama faaliyetlerindeki yavaşlamaya karşın bulut bilişim birimi güçlü büyüme kaydetti.
Şirketin bulut biriminin geliri, üçüncü çeyrekte ikiye katlanarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Büyümede yapay zekâ hizmetlerine yönelik talebin yanı sıra Anthropic gibi yapay zekâ şirketlerine sağlanan bilgi işlem kapasitesi de etkili oldu.
Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, Gemini modellerinin yeni sürümleri Argon ve Carbon'un yazılım geliştirme, finans ve siber güvenlik alanlarında rakipleriyle arasındaki farkı kapattığını belirtti.
MICROSOFT'UN NAKİT AKIŞI POZİTİF KALDI
Alphabet'in aksine Microsoft, bulut bilişim birimi Azure'daki güçlü büyümenin desteğiyle üçüncü çeyrekte gelir ve kâr beklentilerini aştı.
Microsoft'un sermaye harcamaları 45,2 milyar dolara yükselirken şirket, 18,6 milyar dolar pozitif serbest nakit akışı açıkladı. Microsoft hisseleri perşembe günü yüzde 1,2 geriledi.
SLC Management Yönetici Direktörü Dec Mullarkey, piyasaların sermaye harcamaları ile serbest nakit akışı arasındaki dengeyi dikkatle değerlendirdiğini belirtti.
Mullarkey, Microsoft'un büyümesini sürdürürken nakit yönetiminde öne çıktığını, Alphabet'in ise beklentilerin gerisinde kaldığını ifade etti.