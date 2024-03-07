Merkez Bankası ilave sıkılaşma adımları attı

Enflasyonla mücadelede kararlı olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TCMB'den yapılan açıklamada, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2.5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

Bu sınırları aşan bankalar menkul kıymet portföyünü artırmak zorunda kalacak. Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır" ifadesine yer verildi.

TCMB'YE TAM DESTEK

Bankanın yeni sıkılaştırma kararlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'ye desteklerinin tam olduğunu kaydederek, bankanın ilave sıkılaştırma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısının olacağını bildirdi.



HEDEF TEK HANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak'a göre ivme kaybetse de Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin üstünde gerçekleştiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır. Orta vadede (2026 perspektifinde) ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız."