İlk savaş uçağımız KAAN Asya’da manşet oldu! Tüm dünya hayran kaldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yapılan milli muharip uçağı KAAN, dünyanın zirvesine çıktı. ABD ve Avrupa medyasından sonra Asya basını da KAAN'ı manşetlerine taşıdı.

EuroAsian Times'da yer alan haberde KAAN'ı, Hindistan'ın yıllardır üretmeye çalıştığı ancak bir türlü ilk uçuşunu dahi gerçekleştiremediği AMCA ile karşılaştırdılar.

Söz konusu haberde Türkiye'nin havacılık sektörünün 2024 yılı içerisinde 15 milyar doları geçmesi beklendiği hatırlatıldı. "Hindistan maketini yaptı, Türkiye gerçeğini" diye yazdı. "Türkler karar alma ve ilerleme konusunda çok hızlı" ifadesini kullanan gazete, Hindistan'ın daha büyük bir ekonomik güce sahip olmasına rağmen bürokratik olarak çok geride kaldıklarını aktardı.