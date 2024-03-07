Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili konuştu. Adalesinde zorlanma olan Abdülkerim'in Rize maçında oynayamayacağını belirten İnce, dünkü idmanda yer almayan Davinson ile ilgili de "Gerilme var. Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı yarın (bugün) yapılacak test sonrası belli olacak" dedi.

Maro Icardi'nin ayak bilekleğindeki sakatlığın tamamen geçtiğini belirten İnce, Aurier için de "Milli ara sonrası takıma dönecek" diye konuştu. Sakatlıklarını atlatan Zaha ve Ziyech ise dünkü idmanda yer aldı.