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Avrupa sağlıkta sınıfta kaldı! 6.5 milyon gurbetçi, isyan bayrağı açtı

Avrupa, sağlıkta sınıfta kaldı. 6.5 milyon gurbetçi, isyan bayrağı açtı. Fişi çekilmek üzereyken Türkiye’nin ambulans uçakla yurda getirdiği hastaların aileleri, Avrupa’da bir Türk kamu hastanesi açılması gerektiğini haykırdı: Bizi Türk hekimlerine emanet edin...

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mart 2024 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:00
Avrupa sağlıkta sınıfta kaldı! 6.5 milyon gurbetçi, isyan bayrağı açtı

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Avrupa, 6.5 milyon gurbetçinin yaşadığı Avrupa'da yıllardır dillerden düşmeyen bir talebi gündeme getirdi. Bazı Avrupa ülkelerinde tedavi gördükleri sırada fişi çekilmek üzereyken Türkiye'nin ambulans uçakla yurda getirdiği hastaların aileleri Avrupa'da bir Türk kamu hastanesi açılması talebini dile getirdi. Hollanda'da hayatlarının baharında yaşama veda eden Dilara Şahin, Elmas Tapan ve Funda Gök'ün babaları TAKVİM aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Belçika, Almanya, Fransa üçgenine yakın noktada yer alan Hollanda'nın Eindhoven şehrine tamamı Türk doktor ve hemşirelerden oluşan bir devlet hastanesi yapılması yönündeki taleplerini iletti.

'DİŞ VE GÖZDE ÇOK ÖNDEYİZ'
Uluslararası Demokratlar Birliği Derneği (UDB) Temsilcisi Zafer Gültekin, "Binlerce imza topladık. Hollanda Meclisi'ne de sunacağız. Türk Hastanesi kurmak istiyoruz. Onay çıkarsa yer tahsisi yapılır. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gerekli protokoller yapılır, doktor hemşire görevlendirmeleri için planlamalar sağlanır. Tüm çalışanların Türk olmasını istiyoruz. Hastalar için ambulans uçağın buraya gelmesi 30-35 bin Euro. 2023'e kadar Avrupa ülkelerine 1700 sefer yapılmış. Biz Türkiye'de kanser tedavisinde, saç ekiminde, diş ve göz tedavisinde çok öndeyiz. Hastane bu bölümlere de hizmet verir" dedi.

ÜLKEMİZDE İYİLEŞMİŞTİ
Hollanda'da doktorların yaşam destek ünitesinden ayırmak istediği yarı felçli koronavirüs hastası İlhan Duman, ambulans uçakla 3 yıl önce Ankara'ya getirilerek iyileşti. Ancak Hollanda'da hastanede hayatını kaybetti.

FİŞİNİ ÇEKMEYE KARAR VERDİLER
Hollanda'nın yaşam fişini çekmeye karar verdiği Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, "Keşke buraya öyle bir hastane açılsa" dedi.

Hollanda'da mide kanserine yenilen Funda Gök'ün babası Halil Gök, "Türk doktorlarımız burada olsa, gönül rahatlığıyla tedavi oluruz" dedi.

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