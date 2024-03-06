Taraftarlara dev sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Ruffles, taraftarları ödüllendiren, "Varsa Ruffles, Maça Varız" 2024'ü başlattı. David Beckham ve Thierry Henry'nin yer aldığı iddialı bir "Chip Cam" (Cips Kamerası) şovuna ek olarak Ruffles Detektörü ile sürükleyici bir dijital deneyim sunulurken, maçı ellerinde Ruffles ile izleyen dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına çok güzel sürprizler hazırlanıyor. Pepsi- Co Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Müdürü Seren Çankırı, "Ruffles markamız ile yıllardır futbol odağında keyifli anlar yaşatıyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN