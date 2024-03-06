Suudiler’in yeni gözdeleri

Geçtiğimiz sezon dev transfer bütçeleriyle yıldız oyuncuları renklerine bağlayan Suudi kulüpleri, yeni sezonda da durmak bilmeyecek. Alınan bilgileri göre Körfez temsilcileri rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Suudi ekiplerinin hedefinde Manchester City'den Kevin de Bruyne ve Bernado Silva, Liverpool'dan Mohamed Salah, Alison ve Van Dijk gibi yıldız isimler bulunuyor. Bu oyuncuların haricinde Manchester United forması giyen Raphael Varane, Casemiro ve Bruno Fernandes de Suudiler'in transfer hedefleri arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN