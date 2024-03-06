Napoli Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski’yi transfer etmekte kararlı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski, Napoli'nin radarından çıkmıyor. İtalyan medyasından Calciomercato'da yer alan habere göre; Napoli, sezon sonunda Inter'e transfer olacak olan Zielinski'nin yerini vatandaşı Szymanski ile doldurmayı planlıyor. Haberde; Szymanski'nin, mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra forvet gibi gol yollarında etkili olduğu vurgulandı. Haberin detayında, Napoli scoutlarının Hatayspor-Fenerbahçe maçını izledikleri bilgisine yer verildi. Szymanski'nin de Napoli'nin ilgisinin farkında olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin, Szymanski için 9.7 milyon Euro ödediği fakat Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Napoli için önemli bir bonservis olduğu ve bu transfer için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Süper Lig'de 28 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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