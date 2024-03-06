Besra Duman’dan bronz madalya

Para Halter Dünya Kupası'nın Dubai ayağında 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Besra Duman, 120 kiloluk derecesiyle bronz madalya aldı. Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de tüm sporcuları tebrik etti.

BULLS'TAN NEFİS GERİ DÖNÜŞ

NBA'de Chicago Bulls, deplasmanda 22 sayı geri düştüğü maçta Sacramento Kings'i 113-109 yendi. Bulls'ta Coby White, 37 sayıyla NBA kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, DeRozan da 33 sayı attı.

RAKİPLER BELLİ OLDU

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın EURO 2025 elemelerindeki rakipleri belli oldu. Ayyıldızlılar, B1 Grubu'nda Azerbaycan, Macaristan ve İsviçre ile eşleşti Elemelerde ilk karşılaşmalar Nisan ayında oynanacak.