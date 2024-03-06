Beşiktaş’ın eski futbolcularından Jeremain Lens: Güzel bir kontratım vardı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Jeremain Lens, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu, "Beşiktaş'ta güzel bir kontratım vardı. Gerçeği söylemek zorundayım. Kontratıma sadık kalmak istedim. 33 yaşındaydım ve kariyerimin sonbaharındaydım. Korona günlerinde futbolun ötesini düşünmeye başlamıştım ve bunun için bir mali plan da hazırlamıştım, böylece kariyerimin ardından iyi bir hayat yaşamaya devam edebilirdim" dedi. Lens, "Bu planıma, Beşiktaş'taki son yılımı da dahil ettim. Bu aşamada kendimi biraz serbest bıraktım. 110 kilo- ya ulaşmıştım" ifadelerini kullandı.

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