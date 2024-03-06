Arsenal durdurulamıyor

Premier Lig'in son haftalarında Arsenal fırtınısı esiyor... 27. haftada deplasmanda karşılaştığı Sheffield United'ı 6-0 gibi farklı bir skorla deviren Topçular, Bu karşılaşmayla birlikte son 7 lig maçında toplamda 31 kez rakip fileleri havalandırdı. Arteta'nın öğrencileri kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bu süreçte West Ham United ve Sheffield United'a 6'şar, Crystal Palace ve Burnley'e 5'er, Newcastle United'a 4, Liverpool'a 3 ve Nottingham Forest'e karşı da 2 kez rakip fileleri sarstı. Arsenal 61 puanla, lider Liverpool'un 2, Manchester City'nin 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

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