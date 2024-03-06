108 bin TL’ye telefon!

APPLE'ın Türkiye'de satılan ürünlerine zam geldi. Yeni fiyat ayarlamasıyla birlikte en ucuz iPhone modeli olan iPhone SE 64 GB 28 bin 999 liraya yükseldi. En ucuz iPhone 15 modeli 58 bin 499 liraya çıkarken, en pahalısı olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'ın fiyatı ise 107 bin 999 liraya ulaştı. ABD'li markanın çok konuşulan parlatma bezi de 739 liraya satılıyor. Apple ürünlerine en son Aralık 2023 tarihinde zam uygulanmıştı.

AB'DEN CEZA

AB, Apple'a 1.8 milyar euro para cezası verdi. AB Komisyonu, Apple'ın iPhone ve iPad kullanıcılarına AppStore aracılığıyla müzik akışı uygulamalarının dağıtımı pazarındaki konumunu kötüye kullandığı için ceza verildiğini açıkladı.