Karagümrük’e kaybeden G.Saray kupaya çeyrek finalde veda etti

Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karagümrük'e evinde 2-0 kaybetti. Konuk ekip 6. dakikada öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla tabelayı değiştirdi: 0-1. 25'te Can Keleş, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top az farkla auta gitti. Galatasaray 32'de gole çok yaklaştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Abdulkarim Bardakçı'nın kafa vuruşu direğin hemen dışından auta çıktı. Karagümrük'te Mendes, 49. dakikada yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Mendes, topu dışarı yolladı. 58'de Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 70'te ani gelişen Karagümrük atağında Lasagna pasını Mendes'e aktardı.

Tecrübeli oyuncu müsait pozisyondan yararlanamadı. 77'de Köhn'ün ceza sahası dışından yaptığı sert şut üst direkten geri geldi. Karagümrük, 84'te 2. golü buldu. Mendes, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-2.



ÇOK DENEDİ AMA BİTİREMEDİ

Galatasaray Karagümrük karşısında bitirici forvet eksikliği yaşadı. Icardi'nin kadroda olmadığı maçta Karagümrük karşısında hücumda zorlanan Cimbom, istatistikleriyle dikkat çekti. Cimbom, Karagümrük karşısında 90 dakika boyunca yüzde 62 topa sahip olan taraftı. 22 şut denedi. Bunların 7'si kaleyi buldu. 1 topu direkten geri geldi. 6 köşe vuruşu kullandı ama golü bir türlü bulamadı. Galatasaray'da hücum hattında görev alan oyuncuların formsuzluğu yenilginin ön önemli nedenlerindendi.



TETE TARAFTARI YİNE ÇILDIRTTI!

G.SAray'da Tete, Fatih Karagümrük maçında ortaya koyduğu performansla taraftarları çıldırttı... Sosyal medyadaki Sarı- Kırmızılı taraftarlar bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Brezilyalı oyuncuya ağır eleştirelerde bulundu. Tete, Antalya maçına da ilk 11'de başlamış ancak 45 dakika sahada kalabilmişti. Tete dün de 45 dakika oynayabildi. Taraftarlar oyuncu değişikliği anons edilirken onu ıslıkladı.



YİNE KUPADA KAYBETTİ!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Ligde bu sezon evinde oynadığı 14 maçta 14 galibiyet alan Cimbom, kayıp yaşamadı. Galatasaray, ulusal organizasyonlarda iç sahada oynadığı son 38 maçta 2. yenilgisini aldı. 38 maçta 34 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 2 yenilgisini de kupada aldı. Başakşehir'e evinde kaybeden Aslan, dün de Karagümrük'e elendi.



İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray'ı eleyen Fatih Karagümrük, yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti. Yarı final çift maç üzerinden oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında Beşiktaş ile A.Gücü karşılaşacak.