Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "En kötü maçımızdı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon en kötü maçlarından birini oynadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın henüz başında Cengiz ile yakaladığımız bir pozisyon vardı. O pozisyon gol olsaydı yakalayacağımız moralle galip ayrılabilirdik. Buraya iddialı gelmiştik ama istediğimiz oyunu sergileyemedik. Rakip takım daha istekliydi ve daha iyi bir mücadele ortaya koydu. Ankaragücü maçı hak ederek kazandı" ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ DERS ÇIKARMALIYIZ

Maç sonunda toplantı yaptıklarını belirten Kartal, "Bu kötü futbolun üzerine konuşacağız. Nedenini ve niçinini konuşacağız. Bunu çözmek zorundayız. Bu maçtan hepimiz ders çıkaracağız" yorumunda bulundu. Kartal, G.Saray-Antalya maçı içinse, "Maçta neler olduğunu herkes gördü konuşacak bir şey yok" dedi.

CENGİZ ÜNDER ISLIKLANDI

İrfan Can Kahveci'nin sakatlanmasıyla sağ kanatta alternatifsiz kalan Cengiz Ünder, kayıp... Son golünü 3 Şubat'ta 2-0 kazanılan Antalya maçında atan milli futbolcu, 4 maçtır skora katkı veremedi. Cengiz, dün oyundan çıkarken ıslıkla protesto edildi.



MAÇA BÜYÜK İLGİ VARDI

Eryaman Stadı'nda Ankaragücü taraftarı tribünlerin tamamını doldurdu. Fenerbahçeliler de kendilerine ayrılan tribünde boş yer bırakmadı.



12 MAÇ SONRA DÖNDÜ VE SOL BEKTE OYNADI

Fenerbahçe'li Osayi Samuel, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 11 resmi maç kaçıran, geçen hafta da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Osayi, MKE Ankaragücü maçıyla formasına kavuştu. Nijeryalı oyuncu son olarak 24 Aralık'taki Galatasaray maçında forma giymişti. Osayi sol bekte görev yaptı.



MAÇ BÖYLE KAYBEDİLMEZ

Mert Hakan Yandaş: Kaybedebilirsiniz ama böyle değil. F.Bahçe'ye yakışacak şekilde mücadele etmek zorundayız. Özür dileriz. Telafi etmek için her şeyi yapacağız.