Fenerbahçe A.Gücü’ne farklı kaybetti! Kupaya çeyrek finalde veda etti

Fenerbahçe Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde veda etti. 9'da Szymanski'nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutu kaleci Ertaç mükemmel çıkardı. 1 dakika sonra A.Gücü golü buldu. Morutan'ın ceza sahası dışında sert şutu Ali Kaan'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 33'te A.Gücü'nün Yunan yıldızı Chatzigiovanis klas vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

FERDİ'DEN BÜYÜK HATA

59'da Ferdi'nin hatalı pasını iyi takip eden Morutan kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Romen oyuncu yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Fenerbahçeli Serdar Dursun'un şutu direğin yanından dışarı çıktı. 69. dakikada Mert Çetin'in attığı kafa golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 84'te Bassogog'un ortasında Macheda'nın yakın mesafeden kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 87'de Macheda'nın pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi. VAR'da ofsayt kontrolü yapıldı. Gol geçerli sayıldı: 3-0. A.Gücü turladı.

ZAJC İLE KRUNIC TARAFTARI ÇILDIRTTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına derin bir rotasyonla çıktı. Sezon öncesi kampı geçirmeyen ve belki de Sarı-Lacivertli kulüple en kötü dönemini geçiren Miha Zajc ile devre arasında Milan'dan gelen Rade Krunic, zorlu maçta yan yana görev yaptı.

İki futbolcunun temposuz futbolu, temastan uzak ve hatalı pasları taraftarları çileden çıkarttı. İki isim sosyal medyada taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa maçında da tribünler tarafından yuhlanan Krunic'in bir türlü beklentileri karşılayamaması, camiada huzursuzluk çıkarmaya başladı.



BÜYÜK ROTASYON PAHALIYA PATLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın 11'inden 8 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Dzeko ve Ferdi gibi yıldızlar kulübede oturdu. Kartal, Çağlar Söyüncü'yü ise kadroya dahil etmedi.



190 DAKİKA SONRA GOL YEDİ

Türkiye Kupası'nda daha önce oynadığı iki maçta kalesini gole kapatan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, A.Gücü maçında ilk kez kalesinde gol gördü. İrfan Can tüm kulvarlarda bu sezon 11 maçta 6 gol yedi.



ICARDİ'DEN PAYLAŞIM

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi sonrası bu fotoğrafı paylaşarak göndermede bulundu



SZYMANSKI YİNE KAYIPLARDA

Ligde son olarak 14 Ocak'taki Gaziantep FK maçında skor katkısı yapan Polonyalı yıldız Szymanski dün de yokları oynadı. Gaziantep maçında asist yapan ve o tarihten beri düşüşe geçen Polonyalı yıldız, ikinci yarıda oyundan alındı. Taraftarlar da ona tepkiliydi.



İLK KEZ 3 FARKLI YENDİ

Ankaragücü, Fenerbahçe'yi son olarak 15 Şubat 2020'de mağlup etmişti. Başkent ekibi, 6 maçı kaybettikten sonra renkdaşı Fenerbahçe'yi yıktı. A.Gücü, Fener'i ilk kez 3 farklı skorla yendi.



BELÖZOĞLU'NA KÜFÜR!

Fenerbahçe taraftarı, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na küfür etti. Belözoğlu ise küfürlere başını sallayarak tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam maç sonrası, "Böyle bir tepkiyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Ben Fenerbahçeli Emre'yim" dedi. Karşılaşmanın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik maç sonrasında da devam etti. Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü mücadelesinden sonra Kazımcan Karataş ile kısa süren bir gerginlik yaşadı.