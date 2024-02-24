Zaha&Tete parasına futbol dersi: Sparta Prag uygulamalı ’Planlama’ eğitimi verdi!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elendi. Cimbom'un elendiği Sparta Prag mütevazı kadrosuyla Galatasaray'a futbol dersi verdi. Sparta Prag, sezon başında Mönchengladbach'a 10 milyon Euro'ya Tomas Cvancara'yı sattı. O parayla Kuchta, Solbakken, Preciado, James Gomez, Tuci ve Olatunji'yi transfer ederek neredeyse bir takım kurdu. Cimbom, sadece Davinson Sanchez'e 7 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

ASLAN'IN BÜTÇESİ 50 MİLYON EURO

Galatasaray'a planlama dersi veren Çekya Ligi'nin köklü ekiplerinden Sparta Prag'ın maaş bütçesi 8 milyon Euro... En fazla kazanan oyuncuları Jan Kuchta'nın maaşı ise 800 bin Euro... Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan iki maça da kulübede başlayan Tete ve Zaha'nın maaşlarının toplamı da 8 milyon Euro. Galatasaray'ın bu sezonki maaş bütçesi ise 50 milyon Euro. Cimbom bu sezon transfere tam 35 milyon Euro harcadı. Temsilcimiz Galatasaray, sezon başında yaptığı sükseli transferlere rağmen Mart ayını görmeyi başaramadı.



ZAHA'YASERT TEPKİ

Bu sezon 33 maçta forma giyen Wilfried Zaha bir türlü istikrarı yakalayamadı. Son 5 maçta yedek kalan Fildişili yıldız, sonradan oyuna girdiği Sparta Prag maçındaki futboluyla taraftarların büyük tepkisini topladı.



CEHENNEMİ GÖSTERDİ!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sparta Prag'ın zaferi Çekya basınında geniş yankı buldu. Sport Aktualne maç haberine "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.

ÇOK KOŞAN TAKIM SENDROMU!

Galatasaray bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda çok koşan ve mücadele eden takımlara karşı sıkıntı yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Molde'ye karşı zorlandı. Norveç ekibi kendinden daha fazla bütçeli olan Galatasaray karşısında iyi bir sınav verdi. Fiziksel anlamda G.Saray'a karşı üstündü.

Ancak kalite ağır bastı ve Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne adım attı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise Kopenhag'a diş geçiremedi. Orada da fizik güç devreye girdi. Genç, enerjik ve çok koşan takımlar yine Galatasaray karşısında sıkıntı çıkardı. Galatasaray son olarak Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Sarı-Kırmızılılar, 3 takımla 6 kez karşılaştı ve sadece 2 galibiyet alabildi. Fizik, tekniği yendi.



PRAG'DAN ŞOK CEVAP

S.Prag Liverpool ile eşleştikten sonra bir G.Saray taraftarı, "Liverpool-Sparta Prag: 7-0" yorumu yaptı. Çek kulübü ise, "Liverpool- Galatas... Bekle biraz" yanıtını verdi.