PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Zaha&Tete parasına futbol dersi: Sparta Prag uygulamalı 'Planlama' eğitimi verdi!

En çok maaş alan oyuncusu 800 bin Euro ile Kuchta olan, tüm takıma 8 milyon Euro ödeyen Sparta Prag, 10 milyon Euro’ya sattığı Cvancara’nın parasıyla 7 futbolcu aldı. Transfere 35 milyon Euro harcayan, 50 milyon Euro maaş bütçesi olan Cimbom’a fark attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
Zaha&Tete parasına futbol dersi: Sparta Prag uygulamalı ’Planlama’ eğitimi verdi!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elendi. Cimbom'un elendiği Sparta Prag mütevazı kadrosuyla Galatasaray'a futbol dersi verdi. Sparta Prag, sezon başında Mönchengladbach'a 10 milyon Euro'ya Tomas Cvancara'yı sattı. O parayla Kuchta, Solbakken, Preciado, James Gomez, Tuci ve Olatunji'yi transfer ederek neredeyse bir takım kurdu. Cimbom, sadece Davinson Sanchez'e 7 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

ASLAN'IN BÜTÇESİ 50 MİLYON EURO
Galatasaray'a planlama dersi veren Çekya Ligi'nin köklü ekiplerinden Sparta Prag'ın maaş bütçesi 8 milyon Euro... En fazla kazanan oyuncuları Jan Kuchta'nın maaşı ise 800 bin Euro... Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan iki maça da kulübede başlayan Tete ve Zaha'nın maaşlarının toplamı da 8 milyon Euro. Galatasaray'ın bu sezonki maaş bütçesi ise 50 milyon Euro. Cimbom bu sezon transfere tam 35 milyon Euro harcadı. Temsilcimiz Galatasaray, sezon başında yaptığı sükseli transferlere rağmen Mart ayını görmeyi başaramadı.

ZAHA'YASERT TEPKİ
Bu sezon 33 maçta forma giyen Wilfried Zaha bir türlü istikrarı yakalayamadı. Son 5 maçta yedek kalan Fildişili yıldız, sonradan oyuna girdiği Sparta Prag maçındaki futboluyla taraftarların büyük tepkisini topladı.

CEHENNEMİ GÖSTERDİ!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sparta Prag'ın zaferi Çekya basınında geniş yankı buldu. Sport Aktualne maç haberine "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.

ÇOK KOŞAN TAKIM SENDROMU!
Galatasaray bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda çok koşan ve mücadele eden takımlara karşı sıkıntı yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Molde'ye karşı zorlandı. Norveç ekibi kendinden daha fazla bütçeli olan Galatasaray karşısında iyi bir sınav verdi. Fiziksel anlamda G.Saray'a karşı üstündü.

Ancak kalite ağır bastı ve Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne adım attı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise Kopenhag'a diş geçiremedi. Orada da fizik güç devreye girdi. Genç, enerjik ve çok koşan takımlar yine Galatasaray karşısında sıkıntı çıkardı. Galatasaray son olarak Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Sarı-Kırmızılılar, 3 takımla 6 kez karşılaştı ve sadece 2 galibiyet alabildi. Fizik, tekniği yendi.

PRAG'DAN ŞOK CEVAP
S.Prag Liverpool ile eşleştikten sonra bir G.Saray taraftarı, "Liverpool-Sparta Prag: 7-0" yorumu yaptı. Çek kulübü ise, "Liverpool- Galatas... Bekle biraz" yanıtını verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür’ün asıl mesajı Ekrem’e
Fenerbahçe’de gençlik ateşi! ’Yeni Arda Güler’ yolda
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA