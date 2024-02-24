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Fener'e yeni Arda! Yönetim Standard Liege'in Türk yeteneği Cihan Çanak'ın peşine düştü

Gurbetçi futbolcularla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatan Fenerbahçe 19 yaşındaki Cihan’ı yakın takibine aldı. Futbol stili ile Arda Güler’i andıran genç yıldızla ilgili girişimlere kısa süre içinde hız verilecek.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Şubat 2024 Güncelleme 24 Şubat 2024, 07:01
Fener’e yeni Arda! Yönetim Standard Liege’in Türk yeteneği Cihan Çanak’ın peşine düştü

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken genç yıldız adaylarının da peşine düşmüş durumda. Sarı- Lacivertli kurmayların Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Cihan Çanak ile ilgilendiği ortaya çıktı. 19 yaşında ve 10 numaralı mevkide forma giyen Cihan Çanak için "Yeni Arda Güler" yorumları yapılıyor. Türkiye U19 Milli Takım formasını da giyen Cihan Çanak'ın ailesi ile de görüşme yapıldığı gelen haberler arasında. Standard Liege ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Cihan Çanak'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.

KULÜBÜ İLE PAZARLIK YAPILACAK
Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi ile kısa süre içinde pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sol ayağını çok iyi kullanan Cihan Çanak 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç futbolcu gol ve asist özellikleri ile biliniyor. Cihan Çanak'ın Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor. 19 yaşındaki Cihan Çanak bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 19 karşılaşmada Standard Liege formasını terletti. Türkiye U19 takımında forma giydiği 6 maçta ise 2 golü bulunuyor.

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