Szymanski’yi rahat bırakın

Fenerbahçe'nin son 7 maçında gol atamayan Sebastian Szymanski için Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti. Fenerbahçeli kurmaylar Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede "Ne bize ne de Szymanski'ye transfer teklifleriyle gelmeyin. Oyuncumuzun kafasının karışmasını istemiyoruz. Aklı sadece sahada olmalı. Sezon sonu geldiğinde oturur konuşuruz" ifadelerinin kullanıldığı öğrenildi. Piekarsi'nin ciddi bir şekilde uyarıldığı belirtilirken Szymanski ile de teknik ekibin özel bir görüşme yaptığı da gelen haberler. Szymanski son 7 maçta gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Polonyalı futbolcu Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçının devre arasında oyundan alınmış ve yerine giren Mert Hakan Yandaş maçı çeviren oyunculardan birisi olmuştu. Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkarken 12 gol attı ve 10 da asist yaptı.

NEREDESİN SZYMANSKI?

Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen golle ve asistleriyle Fenerbahçe'yi taşıyan Szymanski son 7 maçta ortalarda pek gözükmedi.