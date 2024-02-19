Galatasaray dünkü galibiyetle Süper Lig tarihine adını yazdırdı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'la geçen Galatasaray önemli bir istatistiğe imza attı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon oynadığı 26 lig maçında 69 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan takım olmayı başardı. Aslan ayrıca, Ankaragücü karşısında kullandığı 16 köşe vuruşuyla bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

BELÖZOĞLU HAYRAN KALDI

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da karşılaşmanın sonunda Galatasaray'ın oyununa övgüler yağdırdı. Tecrübeli hoca,"Galatasaray, ilk 15 dakikada bize baskı kurdu. Bayern Münih karşısında yaptıkları gibi bize karşı da merkezde çok üstün oynadılar. Galatasaray cidden ligin çok üstünde kadrosu var. Belki de gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Oyuncu olarak da teknik direktör olarak da böyle üstün bir kadro görmemiştim" ifadeleriyle Galatasaray'ın yıldızlarla dolu kadrosuna kayıtsız kalamadı.

2000 RUHUNA BENZETİYORUM

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası konuştu.

Buruk, "Bu maçı çok istiyorduk. Goller buldukça rakibin morali bozuldu. Baskı ve topa sahip olma konusunda çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Maça 2 golle başlayınca rakibin direncini kırdık. Oynadığımız oyunu, oyuncuların isteği ve arzusunu 2000 ruhuna benzetiyorum. Zemin de beklediğimizden çok daha iyiydi" dedi. Yeni transfer Derrick Köhn'ün performansı için ise Buruk, "Köhn, ilk maçı olmasına rağmen rahat oynadı. İki Kerem ile de uyumlulardı. İlk maçına rağmen öz güvenli oynadı. İyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Takıma da çabuk ısındı" dedi.



DEMİRBAY'DI DEMİRBAŞ OLDU

Almanya Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, Cimbom'da gerçek formunu yakaladı. Başarılı performansıyla son 6 haftadır en çok dikkati çeken isimlerden biri olan Demirbay, orta sahada yaşanan problemin de çözülmesine yardımcı oldu.

Oyuna olan katkısını attığı gollerle de taçlandıran Demirbay, Ankaragücü maçını da boş geçmedi. Sarı-Kırmızılı taraftarların, 'Dayı' yakıştırması yaptığı 30 yaşındaki futbolcu, dünkü maçın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Son 2 haftada 2 kritik gol kaydeden Demirbay, en üst lig kariyerinde attığı son üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydetti. Demirbay, daha önceki 21 golünün sadece birini bu şekilde bulmuştu. Demirbay, toplamda ise bu sezon 3 gol, 5 asist yaparak 8 gole direkt etki etti ve taraftarlardan da tam not aldı.



OLIVEIRA GERİ DÖNDÜ

Aslan'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, A.Gücü maçıyla birlikte sahalara döndü. En son 8 Aralık'taki Adana Demir maçında oynayan Oliveira, 80 gün sonra bir maçta görev alırken, futbolcunun bir topu da direkten döndü.



TORREIRA KULÜBEDE OTURDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü'yle deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'inde, son oynanan Sparta Prag maçına göre iki değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Torreira ve Kaan Ayhan'ın yerine Köhn ve Tete'yi tercih etti.



KAZIMCAN'A ISLIKLI TEPKİ

Ankaragücü taraftarları, devre arasında G.Saray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'ı dünkü maçta ıslıkladı. İlk 11'de başladığı karşılaşmada bir penaltıya sebebiyet veren Kazımcan'a top geldiğinde Sarı-Lacivertli tribünlerden sık sık ıslık ve yuhalama sesi duyuldu.



MERTENS YİNE RESİTAL YAPTI

Cimbom'un Belçikalı yıldızı Dries Mertens, son haftalardaki yükselen formunu Ankaragücü maçında da sürdürdü. Başkent deplasmanında 1 asist yapan Mertens, 1 de penaltı aldırdı. Sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan fakat; sahalarda şov yapmaya devam eden Mertens, son 4 maçta da skora katkı sağladı. A.Gücü maçında 60 dakika oynayan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde 4 gol, 6 asiste ulaşan Dries Mertens, toplamda ise 7 gol, 6 asist katkısıyla 13 gole direkt etki etti.