Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Geleneksel sporlarda renkliliğin kaybolmasını istemiyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Antalya'da düzenlenen panel sonunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uluslararası geleneksel Etnospor organizasyonlarında kullanılacak ortak kural setlerinin belirlenmesinde Dünya Etnospor Konfederasyonunun bir otorite konumuna gelmesiyle ilgili bir niyet belgesi imzaladık" dedi.

Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarda renkliliğin kaybolmasını istemiyoruz. Sporların birbirine benzeştirilmesini tercih etmiyoruz. Oradaki zenginliğin korunmasını istiyoruz. Kural anlaşmazlıklarını gideren bir mekanizmayı ortaya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'A LİDERLİK ÖDÜLÜ

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Liderlik" ödülü takdim edildi. Kazakistan'dan Zarina Saripova'ya "Genç Geleneksel Spor Oyuncusu", Romanya'dan Bogdan Alexandru Lupse'ye de "Kıdemli Geleneksel Spor Oyuncusu" ödülü verildi.