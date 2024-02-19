PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom sıkıntılı şartlarda gittiği Ankaragücü deplasmanında şov yaptı! Üç golle zirveyi geri aldı

Müthiş bir ilk yarı oynayan Sarı-Kırmızılılar 13’te Kerem Demirbay, 14’te Davinson Sanchez ve 38’de Icardi (pen) ile 3 puanı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Cimbom sıkıntılı şartlarda gittiği Ankaragücü deplasmanında şov yaptı! Üç golle zirveyi geri aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı. Ankaragücü deplasmanına çıkan Sarı-Kırmızılılar, oyunu sürklase ederek maçı kazandı. 13. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

GOLLER ARKA ARKAYA
14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 28'de Pedrinho'nun sert vuruşunu, Muslera omzuyla kurtardı.

OLIVEIRA YİNE DİREĞE!
38. dakikada Kazımcan Karataş'ın Mertens'e müdahalesi sonrası hakem penaltı verdi. 39'da penaltıdan Icardi topu filelerle buluşturdu: 0-3. 66'da Icardi'nin golü öncesinde Köhn'ün faulü nedeniyle iptal edildi. 76. dakikada Sergio Oliveira'nın şutu üst direkten geri döndü. Kalan bölümde skoru koruyan Galatasaray çok önemli bir galibiyete imzasını atmayı başardı.

YENİ GOL SERİSİNE BAŞLADI
Son dönemin performansıyla eleştiri alan ismi olan Mauro Icardi formunu buldu. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı 1 gol 2 asistle galibiyeti getiren Arjantinli yıldız, dün de çok etkili oynadı. Penaltıdan ağları sarsan Icardi ayrıca bir 10 numara gibi takımını yönetti. Tangocu, fiziki olarak da oldukça iyi bir görüntü çizdi.

GOL İPTALİNE İMALI TEPKİ
Galatasaray maç esnasında Köhn'ün asistinde Icardi'nin attığı golün iptaline tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın hakemi tam olarak anlayamadığımız bir şekilde faul kararı verdi" ifadeleri kullanıldı.

ASİSTİ GÜME GİTTİ!
Derrick Köhn maçın 66. dakikasında sol kanattan ceza sahasına sokulup Mauro Icardi'ye asist yaptı. Ancak hakem Ali Şansalan çok tartışmalı bir şekilde Köhn'ün faul yaptığına hükmetti.

SOLAK BOEY DERRICK KÖHN!
Galatasaray'ın devre arasındaki son transferi Derrick Köhn ilk maçına Ankaragücü deplasmanında çıktı. 25 yaşındaki Gana asıllı Alman sol bek, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Yıldız futbolcu; hızı, çabukluğu, gücü ve yüksek top tekniğiyle büyük beğeni kazandı. Bayern Münih'e giden Sacha Boey'a benzetilen Köhn, taraftarlardan övgü aldı. Köhn için, "Sol ayaklı Sacha Boey" yorumları yapıldı. Köhn, "Okan Hoca beni çok iyi karşıladı. İlk maçım olduğu için öncesinde bana 'Sakin ol, sabırlı ol' dedi. Sahada kendimi verebildim ve güzel bir oyun çıkardım" dedi.

SARAY'IN GOLCÜ MUHAFIZI!
Galatasaray'da savunmanın lideri Davinson Sanchez performansıyla büyülüyor. Kolombiyalı stoper savunmada rakiplerine geçit vermezken, ağları da sarsıyor. Dün ligde 2. kez gol atan Davinson toplam 3 gole ulaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım | Sosyal medyadan tepki yağdı: Tutuklansın
Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi karıştırmaya devam ediyor! İP’in Meclis ve teşkilat üyelerinden ’İmamoğlu’ istifası
Türk Telekom
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Kayıp mürettebatın kamaraları görüntülendi
Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü farklı geçti!
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatay’da çıkmaz Esenyurt’ta DEM payı
Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na ’mega’ salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbul’u yönetemez
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Trabzonspor Pendikspor’u iki golle geçti!
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
Putin’in ölüm listesi: Zehirlendiler, vuruldular, sürgün edildiler! Aleksey Navalni’nin ardından sıra hangi isimde?
Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık
SON DAKİKA