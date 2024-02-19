Cimbom sıkıntılı şartlarda gittiği Ankaragücü deplasmanında şov yaptı! Üç golle zirveyi geri aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı. Ankaragücü deplasmanına çıkan Sarı-Kırmızılılar, oyunu sürklase ederek maçı kazandı. 13. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

GOLLER ARKA ARKAYA

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 28'de Pedrinho'nun sert vuruşunu, Muslera omzuyla kurtardı.

OLIVEIRA YİNE DİREĞE!

38. dakikada Kazımcan Karataş'ın Mertens'e müdahalesi sonrası hakem penaltı verdi. 39'da penaltıdan Icardi topu filelerle buluşturdu: 0-3. 66'da Icardi'nin golü öncesinde Köhn'ün faulü nedeniyle iptal edildi. 76. dakikada Sergio Oliveira'nın şutu üst direkten geri döndü. Kalan bölümde skoru koruyan Galatasaray çok önemli bir galibiyete imzasını atmayı başardı.



YENİ GOL SERİSİNE BAŞLADI

Son dönemin performansıyla eleştiri alan ismi olan Mauro Icardi formunu buldu. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı 1 gol 2 asistle galibiyeti getiren Arjantinli yıldız, dün de çok etkili oynadı. Penaltıdan ağları sarsan Icardi ayrıca bir 10 numara gibi takımını yönetti. Tangocu, fiziki olarak da oldukça iyi bir görüntü çizdi.



GOL İPTALİNE İMALI TEPKİ

Galatasaray maç esnasında Köhn'ün asistinde Icardi'nin attığı golün iptaline tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın hakemi tam olarak anlayamadığımız bir şekilde faul kararı verdi" ifadeleri kullanıldı.



ASİSTİ GÜME GİTTİ!

Derrick Köhn maçın 66. dakikasında sol kanattan ceza sahasına sokulup Mauro Icardi'ye asist yaptı. Ancak hakem Ali Şansalan çok tartışmalı bir şekilde Köhn'ün faul yaptığına hükmetti.



SOLAK BOEY DERRICK KÖHN!

Galatasaray'ın devre arasındaki son transferi Derrick Köhn ilk maçına Ankaragücü deplasmanında çıktı. 25 yaşındaki Gana asıllı Alman sol bek, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Yıldız futbolcu; hızı, çabukluğu, gücü ve yüksek top tekniğiyle büyük beğeni kazandı. Bayern Münih'e giden Sacha Boey'a benzetilen Köhn, taraftarlardan övgü aldı. Köhn için, "Sol ayaklı Sacha Boey" yorumları yapıldı. Köhn, "Okan Hoca beni çok iyi karşıladı. İlk maçım olduğu için öncesinde bana 'Sakin ol, sabırlı ol' dedi. Sahada kendimi verebildim ve güzel bir oyun çıkardım" dedi.



SARAY'IN GOLCÜ MUHAFIZI!

Galatasaray'da savunmanın lideri Davinson Sanchez performansıyla büyülüyor. Kolombiyalı stoper savunmada rakiplerine geçit vermezken, ağları da sarsıyor. Dün ligde 2. kez gol atan Davinson toplam 3 gole ulaştı.