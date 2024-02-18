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Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica'ya Championship ekibi talip oldu!

Leeds United, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Milot Rashica için Kartal’a 7 milyon Euro önerdi. Ancak hem Rashica hem de yönetim ayrılığa sıcak bakmadı ve bu teklif reddedildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
Beşiktaş’ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica’ya Championship ekibi talip oldu!

Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çeken Kosovalı futbolcu Milot Rashica ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki oyuncuya İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın ilgi gösterdiği ve geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlılar'a resmi teklif yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği tecrübeli futbolcu için Kartal'a 7 milyon Euro önerdiği belirtildi.

İKİ TARAF DA AYRILIĞA SOĞUK
Oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan yönetimin, "Yeni sezonda şampiyonluk hedefliyoruz. Rashica da bizi bu hedefe götürebilecek önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Reshica'nın da "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum. Bu sezon yarışta geride kaldık ama yeni sezonda şampiyonluk yaşamak istiyorum." dediği ifade edildi. Norwich City'den kadroya katılan Rashica'nın Beşiktaş ile kontratı 2027'de bitecek.

6 GOLLÜK KATKI
Sezon başında Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Rashica ligde 18 maça çıkıp 4 gol, 2 asiste imza attı.

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