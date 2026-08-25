AK Parti itiraz etmişti! Üsküdar’daki şaibeli seçim yenilenecek
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya’nın Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildiği meclis kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nde Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu. Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği sonucuna vardı.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin, Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesiyle sonuçlanan oylamayı yargıya taşıdı.
OY SAYIMINDA USULSÜZLÜK TESPİTİ
Davayı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi tarafından alınan 76 sayılı kararı değerlendirdi.
Mahkeme, oy sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği sonucuna ulaştı.
YÜRÜTMESİ DURDURULDU
Mahkeme, Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.