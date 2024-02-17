Milli güreşçi Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!

Romanya'nın Bükreş kentinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, finalde Rumen rakibi Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaştı.

Rakibi karşısında oldukça üstün bir peformans sergileyen milli güreşçi, minderden 5-1 galip ayrılarak altın madalya kazandı. 53 kiloda ise Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenen milli güreşçi Zeynep Yetgil bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler serbest stil 57 kiloda ise Gürcistan'dan Roberti Dingashvili'yle karşılaşan Muhammet Karavuş, rakibini 32 saniyede teknik üstünlükle 10-0 yenerek adını finale yazdırdı.