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Icardi'nin Sparta Prag maçı ve sonrasında sergilediği tavırlar tartışma yarattı

Icardi’nin moralinin, hem kendisine ve eşine atılan mesajlar yüzünden hem de arkadaşlarından yeteri kadar servis alamadığı için bozuk olduğu öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
Icardi’nin Sparta Prag maçı ve sonrasında sergilediği tavırlar tartışma yarattı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Sparta Prag maçının 90+1. dakikasında galibiyet golüne imza attı. Yıldız golcü, galibiyet golünü atmasına rağmen keyifsizdi. Gol sonrası taraftarlara kulağını gösterdi ancak enerjisi düşüktü. Attığı son dakika golüyle geceye damga vuran Icardi, maç sonu ise dikkat çeken bir hareket yaptı. Arjantinli yıldız son düdükle birlikte tebrikleri kabul ederken, direk soyunma odasına gitti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan golcü ismin galibiyet sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmaması çok konuşuldu.

BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK
Icardi'nin son zamanlarda yapılan eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddia edildi. Icardi'nin tavırlı hareketlerinin nedeni belli oldu. Tecrübeli oyuncu, kötü oynadığı ve gol atamadığı dönemlerde sosyal medyadan çok eleştiri alıyordu. Eşi Wanda Nara ve ailesinin isminin bu eleştirilerde geçmesi onu rahatsız etti. Bir başka neden ise Icardi'nin eskisi kadar arkadaşlarından servis alamaması... Arjantinli golcü, bazı takım arkadaşlarından yeteri kadar pas alamadığını düşünüyor. Morali bozuk olan Icardi ile Okan Buruk'un özel bir görüşme yapması bekleniyor.

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