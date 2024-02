A Copa90 futbol sitesi dünyanın en iyi derbilerinin listesini yaptı. Listenin 4. sırasında bir Türk derbisi de yer aldı. Fenerbahçe- Galatasaray derbisi dünyanın en iyi 4. derbisi seçildi. Listenin ilk sırasında ise iki Arjantin devi Boca Juniors-River Plate derbisi yer aldı.

Celtic-Glasgow Rangers derbisi 2'nci, Roma- Lazio derbisi ile 3'üncü sırada yer aldı. Barcelona- Real Madrid derbisi ise Partizan-Kızılyıldız ve Fluminense-Flamengo derbilerinin ardından kendisine ancak 7. sırada yer bulabildi. Yine Milan- Inter derbisi 11, Olympiakos- Panathinaikos derbisi de 15. sırada yer aldı.

OSAYI SAMUEL YETİŞMEDİ

Afrika Kupası maçları tamamlanmış olmasına rağmen Osayi Samuel İstanbul'a gelemedi. Nijeryalı sağ bek Rize deplasmanında da kadroda yer almayacak. Osayi'nin Nijerya'daki devlet protokolü nedeniyle gelemediği ve önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçına kadroda yer alabileceği bildirildi.



FENERBAHÇE ZİRVE AŞKINA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Geçtiğimiz hafta kaybettiği liderlik koltuğunu tekrar ele geçirmek isteyen Fenerbahçe'nin en ufak bir puan kaybına tahammülü yok. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Fred ve King bu maçta görev yapamayacak.



KANARYA TEK YÜREK

Süper Lig'de bugün deplasmanda Çaykur Rizesor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sosyal medyadan Go For Victory (haydi hep beraber) ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapıldı. Sarı-Lacivertli futbolcular da birbirlerini etiketleyerek bu çağrıya destekte bulundu. Bosnalı golcü Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci'yi, İrfan Can, Cengiz'i , Cengiz de Çağlar Söyüncü'yü etiketleyerek zafer paylaşımlarında bulundu.



İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaşlı oluşu ile bilinen Ali Koç'un babası Rahmi Koç'un İstanbul'da bir restaurantta bir araya geldiği öğrenildi. Toplantının içerisi tam olarak bilinmese de karşılıklı görüş alışverişlerinin olduğu ve futbol takımlarının ekonomik durumlarının masaya yatırıldığı ifade edildi.



ONUACHU&PEPE TAKIMA KATILDI

Trabzonspor dönüşleri uzun süredir beklenen iki isim Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, Pendikspor ile oynanacak olan maç öncesi takıma dahil oldu. Önce İstanbul'a gelen iki oyuncu ardından planlama dahilinde Trabzon'a geldi. Burada takımla birlikte antrenmana çıkan Onuachu ve Pepe, bugün yine kafileyle birlikte İstanbul'a hareket edecek.



GOLÜ ÇOK İSTEYİN!

Trabzonspor, Pendikspor ile oynayacağı maçı da kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da, Hatayspor maçının ardından Pendikspor maçını da kazanmaları durumunda bunun bir kazanma alışkanlığına dönüşeceği ve bu nedenle maçta golü arzulayan, coşkulu ve baskılı bir oyun oynamaları gerektiğini oyuncularına aktardı. Hafta boyunca son haftalarda yapılan hataların tekrarlanmaması üzerine çalışmalar yapan teknik ekip, Pendikspor maçında Hatayspor karşısındaki performansı daha da artırmak ve oyun gelişimini sürdürmeyi arzuluyor.

MİLLİ BOKSÖR ARTIK FENER'DE

F.Bahçe önemli bir transfere imza attı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan ayrılan olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı." denildi.



BARÇA BÜYÜK OYNUYOR

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve ligde lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde 3. sırada bulunan Barcelona'nın gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Katalan ekibinin transferde yıldız isimleri kadrosuna katmayı planladığı ifade ediliyor. İspanyol basını da Barça'nın, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli ve Napoli'nin Gürcistanlı yıldızı Kvaratskhelia'nın transferi için harekete geçtiğini öne sürdü.

VAR KAYITLARI AÇIKLANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarıyla ilgili önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Süper Lig maçlarında hakemin VAR'a gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm maçların tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak. Öte yandan TFF, Gaziantep FK, Adana Demir, Antalya, Alanya, Hatay, Sakarya, Adanaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu kulüplerine de stat zeminlerinin iyileştirilmesi için uyarı yazısı yolladı.



KARTAL AMIR'İ ASKIYA ALDI

Ara transferin son günlerini hareketli geçiren Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısı için gerekli olan oyuncu listesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sunuldu. Kartal, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Amir Hadziahmetmovic'e lisans çıkarmadı ve Bosnalı oyuncunun adı listede yer almadı. Öte yandan Alex-Oxlade Chamberlain'in ise listede yer aldığı görüldü.



DEV DERBİ 3 MART'TA

Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklanırken bazı dev maçların da tarihleri netleşti. 28. haftadaki Beşiktaş- Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak. 30. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 17 Mart Pazar günü 20.30'da.



KASIMPAŞA GÜMRÜK'E TAKILDI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 11. dakikada Da Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük 38'de eski Kasımpaşalı Eysseric'in şık golüyle beraberliği yakaladı. 80'de gelişen evsahibi atağında ceza sahasında oluşan karambolde Winc topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.



İZMİR'DE GOL SESİ ÇIKMADI

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Ege derbisinin 17. dakikasında Manisa FK, John Mary ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla Göztepe puanını 46'ya çıkarırken konuk takım da 27 puana yükseldi.



LİGDE ÇİFTE MAÇ HEYECANI

Süper Lig'in 26. haftasında bugün Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının dışında iki maç daha oynanacak. 13.30'da Antalyaspor ile İstanbulspor karşılaşacak. 16.00'da ise Hatayspor'un konuğu Sivasspor olacak.



SALAH'TAN GÜZEL HABER

Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, Mohammed Salah'ın antrenmanlara döndüğünü açıkladı. Mısırlı yıldız bugünkü Brentford maçında oynayabilecek. Salah, bu sezon 27 maçta 18 gol, 8 asist üretti.



ENARD İLE 3 YILLIK İMZA

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Cedric Enard getirildi. 1+2 yıllık sözleşme imzalanan Enard, "Büyük başarılar yakalayacağız. Şampiyon olmak için çok çalışacağız" dedi.



MINNESOTA SERİYE BAĞLADI

NBA'de Minnesota, deplasmanda Portland'ı 128-91 yenip üst üste 4. galibiyetini aldı. Minnesota'da Anthony Edwards 34 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştı. Portland'da Grant 20 sayı attı.

BİLE BİLE LADES!

Galatasaray'da Serge Aurier şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferinin Afrika Kupası'ndan sakat döndüğü ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Sparta Prag ile oynanan maçtan sonra Aurier'in sakatlığı ile ilgili bilgi verdi ve oyuncudan bir süre yararlanmayacaklarını açıkladı. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin Aurier transferi öncesinde yönetimi uyardığı ve sakatlığı konusunda tereddütlerini aktardığı belirtildi. İnce'nin uyarılarına rağmen Galatasaray transferi gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılı Yönetim, transferde fazla zaman kalmadığı için Aurier'i transfer etmek zorunda kaldı. Yıldız oyuncunun son 4 yılda 9 kez sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.



BAYERN MÜNİH'TE BOEY DEPREMI!

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sascha Boey'den kötü haber geldi. Alman devi Bayern Münih, Fransız sağ bekin sakatlandığını ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



KÖHN BAŞKENT'TE SAHNE ALACAK

Aslan'ın devre arası transfer döneminde Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Alman sol bek Derrick Köhn'ün Ankaragücü maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Yıldız oyuncu, Başkent'te ilk kez Sarı- Kırmızılı formayla mücadele edecek. 25 yaşındaki Köhn'ün performansı merakla bekleniyor. Bilindiği gibi teknik direktör Okan Buruk, sol bek eksikliği nedeniyle o bölgede Barış Alper Yılmaz'a şans vermişti.



ŞEHİT SEKİN'İN OĞLU G.SARAY'DA

Galatasaray, İzmir'de 5 Ocak 2017'de adliyeye yapılan terör saldırısında canını hiçe sayarak teröristleri engelleyerek büyük kayıplar yaşanmasını önleyen Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i transfer etti. 18 yaşındaki Sekin, G.Saray'a transfer olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.



KAAN AYHAN'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Cimbom'un jokerlerinden Kaan Ayhan, Sparta Prag maçının 55. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Sarı-Kırmızılı oyuncunun sakatlığıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kaan Ayhan'ın pubis sakatlığı yaşadığı ve operasyonu sezon sonuna ertelediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ameliyatını sezon sonuna ertelediği için de sürekli sakatlık yaşadığı belirtildi. Kaan Ayhan bu sezon Süper Lig'de sadece 9 maçta 90 dakika sahada kaldı.



ÇEYREK FİNALDE PROGRAM BELLİ

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. 27 Şubat saat 20.45'te Ankaragücü ile Fenerbahçe mücadele edecek. 28 Şubat saat 17.30'da ise Trabzonspor'un konuğu Başakşehir olacak. Saat 20.45'te Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. 29 Şubat saat 20.45'te ise G.Saray evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Maçlar A Spor'dan naklen yayınlanacak.



MERTENS VE ICARDI HAFTANIN 11'İNDE

Cimbom'un iki yıldızı Dries Mertens ve Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi. Bilindiği gibi Icardi, Sparta Prag maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Mertens ise Sparta Prag filelerini bir kez havalandırdı.