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S.Prag'ı ele primi kap! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ağırlayacak

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Sparta Prag’ı 20.45’te ağırlayacak. Yönetim turun geçilmesi halinde takıma 1.5 milyon Euro prim dağıtacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
S.Prag’ı ele primi kap! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag’ı ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında bugün Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag ekibini konuk edecek. RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA'dan 500'er bin Euro galibiyet ve 1.2 milyon Euro da tur primi elde etme fırsatına sahip olan Galatasaray'da yönetim, turun geçilmesi halinde futbolculara 1.5 milyon Euro prim vermeyi kararlaştırdı.

Cimbom'da sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira oynayabilecek. Sakatlığı süren Hakim Ziyech ile statü gereği Derrick Köhn, Prag karşılaşmasında yer almayacak. Rövanş müsabakası ise 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek. Hem Galatasaray hem de Prag, kendi liglerinde lider durumda bulunuyor.

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