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Çırpındıkça batıyor: Beşiktaş'ta bu sezon yapılan tüm değişimler puan tablosuna olumsuz yansıdı

Şenol Güneş gittiğinde zirvenin 11 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, Hasan Arat Başkan olduğunda da 11 puan gerideydi. Rıza Çalımbay gittiğinde bu rakam 17’ye çıkarken Serdar Topraktepe ve Santos ile de fark 26’ya yükseldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Çırpındıkça batıyor: Beşiktaş’ta bu sezon yapılan tüm değişimler puan tablosuna olumsuz yansıdı

Beşiktaş'ın zirveyle arasındaki puan farkı her geçen hafta daha da artıyor. Şenol Güneş, istifa ettiğinde liderin 11 puan gerisinde bulunan Siyah- Beyazlılar, Burak Yılmaz döneminde de bu farkı kapatamayı başaramadı. Ahmet Nur Çebi'nin göreve getirdiği Rıza Çalımbay döneminde de istediği sonuçları alamayan Kara Kartal'da seçim gerçekleşmiş eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin yerine görevi Hasan Arat devralmıştı.

SANTOS DA ÇARE OLMADI
Arat'ın başkanlığa seçildiği gün liderin 11 puan gerisinde bulunan Kartal'da istenilen sonuçlar yine alınamamış ve 18 yıl sonra yeniden Beşiktaş'a dönen Rıza Çalımbay ile de yollar ayrılmıştı. Çalımbay ile vedalaşıldığında ilk sıra ile aradaki fark 17'ye çıkmıştı. Daha sonra geçici olarak göreve getirilen Serdar Topraktepe ve şuan takımın başında bulunan Fernando Santos da aradaki farkı kapatmayı başaramadı ve zirveyle aradaki 26'ya yükseldi. Santos yönetiminde de kötü bir performans sergileyen Siyah-Beyazlılar'ın lider Galatasaray ile arasındaki farkın daha da açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

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