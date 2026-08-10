Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?
Türkiye'nin 40 yılı aşkın terörle mücadelesinde tarihi viraja girildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle devlet iradesine dönüşen süreçte PKK'nın fesih ve silah bırakma adımlarının ardından sıra hukuki zemine geldi. Yaklaşık bir yıl çalışan TBMM Komisyonu'nun raporu ve 17,5 saatlik Adalet Komisyonu maratonunun ardından hazırlanan yasa teklifi Genel Kurul'a taşındı. Peki düzenleme ne getiriyor, kimleri kapsıyor, kimler yararlanamayacak? Genel af mı geliyor? FETÖ neden kapsam dışında? Silahların teslim edildiği nasıl tespit edilecek? İşte 40 yıllık terör dönemini kapatması hedeflenen düzenlemenin tüm ayrıntılarını Takvim derledi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde devletin demir yumruğu ve kararlılığı devrede.
TERÖR ÖRGÜTÜ SİZ ÇÖKTÜ
Türkiye, 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla başlayan, dış güçlerin taşeronluğunu yapan PKK terör örgütünün 40 yıllık karanlık devrini hukuken kapatmaya hazırlanıyor. Devletin tavizsiz duruşu ve sınır ötesi operasyonlarla beli kırılan terör örgütü diz çöktü.
Peki Türkiye'yi 40 yılı aşkın süredir meşgul eden terör belası nasıl başladı? "Terörsüz Türkiye" sürecine nasıl gelindi? Yeni yasa ne getiriyor, ne getirmiyor? Kamuoyunda tartışılan iddiaların hukuki karşılığı ne?
İşte Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından bugün gelinen noktaya kadar tüm detaylar...
Türkiye, 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla başlayan ve 40 yılı aşan silahlı terör döneminin hukuken kapatılması aşamasında.
22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı tarihi konuşmayla başlayan süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesiyle birlikte bir politikaya dönüştü.
Bu süreç;
- Örgütün 12 Mayıs 2025'te fesih kararı almasına,
- 11 Temmuz 2025'te sembolik silah bırakma adımına,
- TBMM'de yaklaşık bir yıl çalışan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu ve hazırlanan çerçeve yasaya
dayanıyor.
Hazırlanan çerçeve yasa ise bu siyasi ve güvenlik sürecinin hukuki karşılığını oluşturuyor.
NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM EDİYOR?
"Süreç şeffaf değil" iddiaları ise bizzat kamuoyunun gözü önünde cereyan eden şu takvimle çöktü:
TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI MADDELERİ NELER?
12 maddelik teklifin tamamı, yalnızca ceza ertelemesine ilişkin hükümlerden oluşmuyor. Amaç ve kapsam, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kesinleşmiş cezaların infazının ertelenmesi, koruma tedbirleri, silah ve malzeme teslimi, başvuru süresi, uygulama kurulu, TBMM İzleme Komisyonu, yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler birlikte düzenleniyor.
YASANIN MİMARİSİNDE İKİ KRİTİK GÜVENLİK EŞİĞİ VAR
Yasanın en önemli özelliklerinden biri, kendiliğinden yürürlüğe girmeyecek olması.
Dolayısıyla mekanizma örgütün beyanına değil, doğrudan devletin tespit ve teyidine bağlanıyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN HEDEFİ NE?
Türkiye'nin önündeki hedef yalnızca silahların susması değil, aynı zamanda 40 yılı aşan terör döneminin hukuken kapatılması.
Böylece amaç;
- örgütün feshi,
- silahların teslim edilmesi,
- örgütsel yapının tasfiye edilmesi,
- terörün ekonomik kaynaklarının kurutulması,
- güvenlik maliyetinin azaltılması.
Bu nedenle Terörsüz Türkiye süreci, yalnızca bir güvenlik operasyonu ya da yalnızca bir yasa çalışması olarak değerlendirilmiyor. Bu süreç, Türkiye'nin kendi iradesiyle kendi terör sorununu çözme girişimi olarak öne çıkıyor.
Yıllardır terörün gölgesinde yaşayan Türkiye'nin hedefi ise açık:
- Terörsüz Türkiye.
- Terörsüz Bölge.
- Daha güvenli sınırlar.
- Daha güçlü ekonomi.
- Daha fazla yatırım.
- Daha fazla kalkınma.
- Ve en önemlisi, yeni nesillerin terörün gölgesinde büyümemesi.
- 40 yıllık terör belasından kurtulmanın yolu, geçmişi unutturmak değil; geçmişten ders çıkararak Türkiye'nin geleceğini terörsüz inşa etmek.
- Teklifin temel amacı da tam olarak bu:
Tek amaç, Türkiye'nin 40 yıllık terör belasından kalıcı olarak kurtulması.
GENEL AF YOK!
Kamuoyunda en fazla tartışılan başlıklardan biri de teklifin "genel af" olduğu iddiası.
Ancak teklifin hukuki mimarisine bakıldığında bunun bir af düzenlemesi olmadığı görülüyor. Kanun af değil, şartlı ve süreli erteleme öngörüyor.
Cezalar ortadan kalkmıyor. Dosyalar ve deliller muhafaza ediliyor. Kayıtlar özel bir sisteme işleniyor.
Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde ise erteleme kaldırılıyor ve yargılama kaldığı yerden devam ediyor.
Kanun, kasten adam öldürenleri ve 1 Haziran 2005'ten önce işlenmiş, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren kanlı eylemlere karışanları net bir şekilde kapsam dışı bırakıyor.
Yasadan; Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat başta olmak üzere sayıları 250'yi bulan örgüt kurucuları yararlanamayacak.
Adam öldürenlerle birlikte yasa kapsamı dışında kalanların sayısının 1000'e yaklaştığı belirtiliyor.
Kapsam sadece PKK/KCK'nın tasfiyesi ile sınırlı; FETÖ, DHKP-C gibi devlet düşmanlarının bu yasadan zerre kadar faydalanması mümkün değil.
TERÖRÜN 40 YILLIK FATURASI
MSB verilerine göre geride bıraktığımız 14.600 günde, 14.902 vatan evladı şehit düştü.
Bu, 40 yıl boyunca her güne bir şehit demektir.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 2013 tarihli alt komisyon raporunda ise yalnızca 1984-2012 döneminde 35 bin 576 kişinin terör nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bugün toplam kayıp sayısı kaynaklara göre 40 bin ila 50 bin aralığında ifade ediliyor.
Bu rakamların arkasında;
- Öksüz kalan çocuklar,
- Boşalan köyler,
- Kesintiye uğrayan eğitim hayatları,
- Göçle dağılan aileler,
- İki nesle yayılan toplumsal travma
bulunuyor.
TERÖRÜN EKONOMİK FATURASI: 2,3 TRİLYON DOLAR
Terörün ekonomik faturası da dikkat çekici boyutlara ulaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ili kapsayan, 1.105 kuruma 55 soru yöneltilerek hazırlanan raporunda 41 yıllık kayıp 2,3 trilyon dolar, yıllık kayıp ise 75 milyar dolar olarak hesaplandı.
Aynı çalışmada 26 ilde vatandaşların sürece desteğinin yüzde 90 bandında olduğu belirtildi.
Yıllık 50 milyar doları aşan maliyet, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatının katbekat üzerinde bir büyüklüğe işaret ediyor.
40 yıllık faturanın bugünün fiyatlarıyla karşılığı; onlarca yeni şehir, yüzlerce hastane ve on binlerce kilometre yol anlamına geliyor.
Terörün bitmesi bu nedenle yalnızca soyut bir barış temennisi değil, Türkiye'nin kaynaklarının yeniden vatandaşın refahı ve güvenliği için kullanılması anlamına geliyor.
"TERÖR BİTİNCE EKONOMİ DÜZELECEK Mİ?" SORUSU
Terörün sona ermesi tek başına enflasyonu düşürmez. Ancak terörün ekonomide oluşturduğu yapısal maliyet de inkâr edilemez.
Yıllık 50 milyar doları aşan doğrudan ve dolaylı maliyetin ortadan kalkması, kamu kaynaklarının eğitim, sağlık, altyapı ve teknolojiye aktarılması için alan oluşturabilir.
Kırk yıllık kümülatif borçlanma maliyetinin 520 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor.
Bunun yanında Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik risklerinin azalması;
olumlu etkileyebilir.
Risk priminin düşmesi ise yabancı yatırım ve finansman maliyetleri açısından yeni bir alan açabilir. Dolayısıyla mesele yalnızca "terör bitti, ekonomi düzeldi" şeklinde basit bir denklem değil.
Mesele, Türkiye'nin yıllardır terör nedeniyle katlandığı maliyetin ortadan kaldırılması ve kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesidir.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE TAM DESTEK
Sürece ilişkin anket sonuçları araştırma şirketlerine ve soru formülasyonlarına göre değişiklik gösterse de hedefin toplumsal karşılığının güçlü olduğu görülüyor.
ANAR – Mayıs 2025: Katılımcıların yüzde 68,4'ü süreci olumlu, yüzde 28,1'i olumsuz değerlendirdi.
Optimar – Nisan 2026: Yüzde 57,1 destek, yüzde 20 karşı, yüzde 9,3 şüpheci.
ASAL – Şubat 2026: Yüzde 59 olumlu.
TBMM Başkanlığı'na sunulan bir çalışmada parti tabanlarındaki destek oranları ise şöyle sıralandı:
"YASA ACELEYE GETİRİLDİ" İDDİASI
Teklifin arkasındaki Meclis çalışmasına bakıldığında ise uzun bir hazırlık süreci görülüyor.
Dolayısıyla metnin tek bir partinin kapalı kapılar ardında hazırladığı bir düzenleme olduğu iddiası, teklifin yasama süreciyle örtüşmüyor.
TEYİT YOKSA KANUN DA YOK
Bu şüphe meşru. Ancak kanun tasarımı da tam olarak bu ihtimali dikkate alıyor. Çünkü düzenleme örgütün beyanına göre değil, devletin tespitine göre çalışıyor.
Bu aşamalar tamamlanmadan kanunun ilgili hükümleri işlemeyecek.
Teyit ve tespit çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında;
- Adalet Bakanı,
- Dışişleri Bakanı,
- İçişleri Bakanı,
- Millî Savunma Bakanı,
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
- MİT Başkanı,
- MGK Genel Sekreteri
oluşturacak.
Bu yapı, sürecin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda istihbarat, güvenlik ve saha doğrulaması boyutuyla yürütüleceğini ortaya koyuyor.
Kısacası: Örgüt aldatıyorsa kanun devreye girmeyecek.Teyit yoksa kanun da yok.
EN ÖNEMLİ DİĞER NOKTA: ŞEHİT AİLELERİ
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin en ağır ve en hassas soru hiç şüphesiz şehit ailelerinin vicdanında karşılık bulan sorudur. Ancak teklifin temel yaklaşımı, geçmişi silmek değil, gelecekte yeni acıların yaşanmasını engellemek üzerine kuruludur.
Bu nedenle kanunun ölçüsü yalnızca geçmişteki bir dosyanın nasıl sonuçlanacağı değil, önümüzdeki 40 yılda kaç ailenin aynı acıyı yaşamayacağıdır.
Üstelik kasten öldürme suçlarının kapsam dışında bırakılması, şehit ailelerinin hassasiyetini hukuki zeminde de gözetiyor. Bir askerin, polisin, korucunun veya sivilin ölümünden sorumlu olan kişi, bu kanundan yararlanamıyor.
"ÖRGÜT KASASINI AKLAYACAK" İDDİASI
Teklifte bunun aksine açık hükümler bulunuyor. Müsadereye konu malvarlığı değerlerinin tasfiyesi devam ediyor.
Bu değerlerin Hazineye irat kaydedilmesi öngörülüyor. İnfazın ertelenmesi, müsadere kararlarının uygulanmasına engel teşkil etmiyor.
Dolayısıyla kişinin ceza hukuku bakımından durumuna ilişkin erteleme mekanizması, örgütün malvarlığına ilişkin tasfiyeyi durdurmuyor.
"ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI" İDDİASI
Anayasa'nın eşitlik ilkesi, aynı durumda olanlara aynı, farklı durumda olanlara ise farklı muamele yapılmasını gerektiriyor. Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihadında da eşitlik mutlak aynılık olarak yorumlanmıyor.
Buradaki ayrımın dayanağı ise nesnel ve tarihsel bir koşula bağlanıyor.
Kanun; kendini feshettiğini ilan eden, silahlarını teslim eden ve bu durumun güvenlik kurumlarınca tespit edilip MGK tarafından teyit edilmesi şartını taşıyan bir yapının tasfiyesini hukuki zemine oturtmayı amaçlıyor.
Bu koşulları karşılayan başka bir yapı bulunmadığı için kapsamın PKK/KCK ile sınırlı tutulması, teklifin mantığı açısından belirli bir sürecin hukuki karşılığı olarak ortaya çıkıyor.
1985, 1988, 1990, 1995, 1999, 2000, 2003 ve 2005 yıllarında da belirli suç ve fail gruplarına yönelik topluma kazandırma ve etkin pişmanlık düzenlemeleri yapılmıştı.
Anayasaya uygunluk denetiminin mercii ise siyasi tartışma değil, Anayasa Mahkemesi'dir.
"NEDEN SADECE PKK? FETÖ VE DİĞERLERİ NEDEN YOK?"
Cevap teklifin temel şartında yatıyor.
Kanunun tetikleyici koşulu; fesih + silah teslimi + devlet tarafından tespit + MGK teyidi.
FETÖ bu şartları karşılamıyor.
- Kendini feshetmiş değil.
- Silah teslim etmiş değil.
- Tasfiye beyanında bulunmuş değil.
- Aksine yurt dışındaki yapılanmasını sürdürmeye çalışıyor.
Aynı durum DEAŞ ve diğer terör örgütleri açısından da geçerli. Bu nedenle teklifin kapsamı PKK/KCK ve bağlantılı oluşumlarla sınırlı tutuluyor.Bu durum, başka terör örgütlerinin hukuk üzerinden düzenlemeden yararlanmasının önüne geçmek amacıyla da önem taşıyor.
FETÖ ile mücadelenin ise devam ettiği devletin açıklamalarında açıkça vurgulanıyor.