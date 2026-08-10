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Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?

Türkiye'nin 40 yılı aşkın terörle mücadelesinde tarihi viraja girildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle devlet iradesine dönüşen süreçte PKK'nın fesih ve silah bırakma adımlarının ardından sıra hukuki zemine geldi. Yaklaşık bir yıl çalışan TBMM Komisyonu'nun raporu ve 17,5 saatlik Adalet Komisyonu maratonunun ardından hazırlanan yasa teklifi Genel Kurul'a taşındı. Peki düzenleme ne getiriyor, kimleri kapsıyor, kimler yararlanamayacak? Genel af mı geliyor? FETÖ neden kapsam dışında? Silahların teslim edildiği nasıl tespit edilecek? İşte 40 yıllık terör dönemini kapatması hedeflenen düzenlemenin tüm ayrıntılarını Takvim derledi...

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Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde devletin demir yumruğu ve kararlılığı devrede.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİZ ÇÖKTÜ

Türkiye, 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla başlayan, dış güçlerin taşeronluğunu yapan PKK terör örgütünün 40 yıllık karanlık devrini hukuken kapatmaya hazırlanıyor. Devletin tavizsiz duruşu ve sınır ötesi operasyonlarla beli kırılan terör örgütü diz çöktü.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-2

Peki Türkiye'yi 40 yılı aşkın süredir meşgul eden terör belası nasıl başladı? "Terörsüz Türkiye" sürecine nasıl gelindi? Yeni yasa ne getiriyor, ne getirmiyor? Kamuoyunda tartışılan iddiaların hukuki karşılığı ne?

İşte Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından bugün gelinen noktaya kadar tüm detaylar...

Türkiye, 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla başlayan ve 40 yılı aşan silahlı terör döneminin hukuken kapatılması aşamasında.

22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı tarihi konuşmayla başlayan süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesiyle birlikte bir politikaya dönüştü.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-3

Bu süreç;

  • Örgütün 12 Mayıs 2025'te fesih kararı almasına,
  • 11 Temmuz 2025'te sembolik silah bırakma adımına,
  • TBMM'de yaklaşık bir yıl çalışan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu ve hazırlanan çerçeve yasaya

dayanıyor.

Hazırlanan çerçeve yasa ise bu siyasi ve güvenlik sürecinin hukuki karşılığını oluşturuyor.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-4

NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM EDİYOR?

"Süreç şeffaf değil" iddiaları ise bizzat kamuoyunun gözü önünde cereyan eden şu takvimle çöktü:

1 Ekim 2024
MHP Lideri Bahçeli'nin Meclis açılışındaki tokalaşmasıyla süreç fiilen başladı.
22 Ekim 2024
Bahçeli'den terör elebaşına "Örgütün lağvedildiğini ilan et" çağrısı.
29 Ocak 2025
Başkan Erdoğan "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" diyerek devletin çelik iradesini ortaya koydu.
27 Şubat 2025
İmralı'dan ayrı ulus-devlet, federasyon ve özerklik hayallerinin çöktüğü ilan edildi.
12 Mayıs 2025
PKK tasfiye ve silah bırakma kararı aldı.
11 Temmuz 2025
Süleymaniye'de silahlar yakıldı, teslim olundu.
18 Şubat 2026
TBMM Komisyon raporu 18 toplantı ve 137 kişinin görüşüyle yayımlandı.
5-8 Ağustos 2026
Yasa Meclis'e sunuldu, 17,5 saatlik maratonla Komisyon'dan geçti.
10 Ağustos 2026
Ve bugün... TBMM Genel Kurulu'nda tarihi görüşmeler başladı!

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-5

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI MADDELERİ NELER?

12 maddelik teklifin tamamı, yalnızca ceza ertelemesine ilişkin hükümlerden oluşmuyor. Amaç ve kapsam, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kesinleşmiş cezaların infazının ertelenmesi, koruma tedbirleri, silah ve malzeme teslimi, başvuru süresi, uygulama kurulu, TBMM İzleme Komisyonu, yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler birlikte düzenleniyor.

Madde
Teklifte öne çıkan düzenlemeler
1
PKK/KCK'nın fiili varlığını sona erdirmesi ve silahsızlanması yasal uygulamanın temel şartı olacak.
2
Örgütün tasfiyesi ve silahsızlanması güvenlik kurumlarınca tespit edilecek.
3
Bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.
4
PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme ve propaganda yapma gibi suçlar düzenleme kapsamında değerlendirilecek.
5
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçlar ile terörizmin finansmanına ilişkin suçlar da kapsamda bulunacak.
6
Kasten öldürme suçu düzenlemenin dışında tutulacak.
7
Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl erteleme uygulanabilecek.
8
Kesinleşmiş cezalar bakımından da 5 ve 10 yıllık infaz ertelemesi öngörülecek.
9
Erteleme süresinde yeni bir suç işlenmemesi halinde belirli dosyalar bakımından düşme veya infaz edilmiş sayılma sonucu doğabilecek.
10
Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir Uygulama ve Koordinasyon Kurulu kurulacak.
11
TBMM bünyesinde 17 üyeli İzleme Komisyonu oluşturulacak.
12
Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içerisinde başvuru yapacak.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-6

YASANIN MİMARİSİNDE İKİ KRİTİK GÜVENLİK EŞİĞİ VAR

Yasanın en önemli özelliklerinden biri, kendiliğinden yürürlüğe girmeyecek olması.

1. Eşik
Örgütün fiilî varlığına son verdiği ve elindeki bütün silah ve mühimmatı teslim ettiği önce güvenlik kurumlarınca tespit edilecek.
2. Eşik
Ardından bu tespit Millî Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.
Son Aşama
Son olarak karar Resmî Gazete'de yayımlanacak.
Bu iki güvenlik eşiği aşılmadan tek bir dosya bile ertelenmeyecek.

Dolayısıyla mekanizma örgütün beyanına değil, doğrudan devletin tespit ve teyidine bağlanıyor.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-7

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN HEDEFİ NE?

Türkiye'nin önündeki hedef yalnızca silahların susması değil, aynı zamanda 40 yılı aşan terör döneminin hukuken kapatılması.

Böylece amaç;

  • örgütün feshi,
  • silahların teslim edilmesi,
  • örgütsel yapının tasfiye edilmesi,
  • terörün ekonomik kaynaklarının kurutulması,
  • güvenlik maliyetinin azaltılması.

Bu nedenle Terörsüz Türkiye süreci, yalnızca bir güvenlik operasyonu ya da yalnızca bir yasa çalışması olarak değerlendirilmiyor. Bu süreç, Türkiye'nin kendi iradesiyle kendi terör sorununu çözme girişimi olarak öne çıkıyor.

Yıllardır terörün gölgesinde yaşayan Türkiye'nin hedefi ise açık:

  • Terörsüz Türkiye.
  • Terörsüz Bölge.
  • Daha güvenli sınırlar.
  • Daha güçlü ekonomi.
  • Daha fazla yatırım.
  • Daha fazla kalkınma.
  • Ve en önemlisi, yeni nesillerin terörün gölgesinde büyümemesi.
  • 40 yıllık terör belasından kurtulmanın yolu, geçmişi unutturmak değil; geçmişten ders çıkararak Türkiye'nin geleceğini terörsüz inşa etmek.
  • Teklifin temel amacı da tam olarak bu:

Tek amaç, Türkiye'nin 40 yıllık terör belasından kalıcı olarak kurtulması.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-8

GENEL AF YOK!

Kamuoyunda en fazla tartışılan başlıklardan biri de teklifin "genel af" olduğu iddiası.

Ancak teklifin hukuki mimarisine bakıldığında bunun bir af düzenlemesi olmadığı görülüyor. Kanun af değil, şartlı ve süreli erteleme öngörüyor.

Cezalar ortadan kalkmıyor. Dosyalar ve deliller muhafaza ediliyor. Kayıtlar özel bir sisteme işleniyor.

Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde ise erteleme kaldırılıyor ve yargılama kaldığı yerden devam ediyor.

Kanun, kasten adam öldürenleri ve 1 Haziran 2005'ten önce işlenmiş, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren kanlı eylemlere karışanları net bir şekilde kapsam dışı bırakıyor.

Yasadan; Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat başta olmak üzere sayıları 250'yi bulan örgüt kurucuları yararlanamayacak.

Adam öldürenlerle birlikte yasa kapsamı dışında kalanların sayısının 1000'e yaklaştığı belirtiliyor.

Kapsam sadece PKK/KCK'nın tasfiyesi ile sınırlı; FETÖ, DHKP-C gibi devlet düşmanlarının bu yasadan zerre kadar faydalanması mümkün değil.

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TERÖRÜN 40 YILLIK FATURASI

MSB verilerine göre geride bıraktığımız 14.600 günde, 14.902 vatan evladı şehit düştü.

Bu, 40 yıl boyunca her güne bir şehit demektir.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 2013 tarihli alt komisyon raporunda ise yalnızca 1984-2012 döneminde 35 bin 576 kişinin terör nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bugün toplam kayıp sayısı kaynaklara göre 40 bin ila 50 bin aralığında ifade ediliyor.

Bu rakamların arkasında;

  • Öksüz kalan çocuklar,
  • Boşalan köyler,
  • Kesintiye uğrayan eğitim hayatları,
  • Göçle dağılan aileler,
  • İki nesle yayılan toplumsal travma

bulunuyor.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-10

TERÖRÜN EKONOMİK FATURASI: 2,3 TRİLYON DOLAR

Terörün ekonomik faturası da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ili kapsayan, 1.105 kuruma 55 soru yöneltilerek hazırlanan raporunda 41 yıllık kayıp 2,3 trilyon dolar, yıllık kayıp ise 75 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aynı çalışmada 26 ilde vatandaşların sürece desteğinin yüzde 90 bandında olduğu belirtildi.

Yıllık 50 milyar doları aşan maliyet, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatının katbekat üzerinde bir büyüklüğe işaret ediyor.

40 yıllık faturanın bugünün fiyatlarıyla karşılığı; onlarca yeni şehir, yüzlerce hastane ve on binlerce kilometre yol anlamına geliyor.

Terörün bitmesi bu nedenle yalnızca soyut bir barış temennisi değil, Türkiye'nin kaynaklarının yeniden vatandaşın refahı ve güvenliği için kullanılması anlamına geliyor.

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Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-11

"TERÖR BİTİNCE EKONOMİ DÜZELECEK Mİ?" SORUSU

Terörün sona ermesi tek başına enflasyonu düşürmez. Ancak terörün ekonomide oluşturduğu yapısal maliyet de inkâr edilemez.

Yıllık 50 milyar doları aşan doğrudan ve dolaylı maliyetin ortadan kalkması, kamu kaynaklarının eğitim, sağlık, altyapı ve teknolojiye aktarılması için alan oluşturabilir.

Kırk yıllık kümülatif borçlanma maliyetinin 520 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor.

Bunun yanında Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik risklerinin azalması;

Sanayi yatırımlarını
Turizmi
Tarımsal üretimi
Lojistiği
Bölgesel ticareti

olumlu etkileyebilir.

Risk priminin düşmesi ise yabancı yatırım ve finansman maliyetleri açısından yeni bir alan açabilir. Dolayısıyla mesele yalnızca "terör bitti, ekonomi düzeldi" şeklinde basit bir denklem değil.

Mesele, Türkiye'nin yıllardır terör nedeniyle katlandığı maliyetin ortadan kaldırılması ve kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesidir.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-12

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Sürece ilişkin anket sonuçları araştırma şirketlerine ve soru formülasyonlarına göre değişiklik gösterse de hedefin toplumsal karşılığının güçlü olduğu görülüyor.

ANAR – Mayıs 2025: Katılımcıların yüzde 68,4'ü süreci olumlu, yüzde 28,1'i olumsuz değerlendirdi.

Optimar – Nisan 2026: Yüzde 57,1 destek, yüzde 20 karşı, yüzde 9,3 şüpheci.

ASAL – Şubat 2026: Yüzde 59 olumlu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan bir çalışmada parti tabanlarındaki destek oranları ise şöyle sıralandı:

Yeniden Refah
Yüzde 90 üzeri
AK Parti ve DEM Parti
Yüzde 80 bandı
CHP ve MHP
Yüzde 70'ler
İYİ Parti
Yüzde 34
Zafer Partisi
Yüzde 14

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-13

"YASA ACELEYE GETİRİLDİ" İDDİASI

Teklifin arkasındaki Meclis çalışmasına bakıldığında ise uzun bir hazırlık süreci görülüyor.

Çalışma Süresi
TBMM'deki komisyon yaklaşık bir yıl çalıştı.
Toplantı
18
18 toplantı yapıldı.
Görüş Alınan Kişi
137
137 kişinin görüşüne başvuruldu.
Rapor
Komisyon raporu yayımlandı.
Adalet Komisyonu
17,5 saat
Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler yaklaşık 17,5 saat kesintisiz sürdü.
TBMM Başkanlığı
Yaklaşık 360
Teklif yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Dolayısıyla metnin tek bir partinin kapalı kapılar ardında hazırladığı bir düzenleme olduğu iddiası, teklifin yasama süreciyle örtüşmüyor.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-14

TEYİT YOKSA KANUN DA YOK

Bu şüphe meşru. Ancak kanun tasarımı da tam olarak bu ihtimali dikkate alıyor. Çünkü düzenleme örgütün beyanına göre değil, devletin tespitine göre çalışıyor.

1. Adım
Önce güvenlik kurumları tespit yapacak.
2. Adım
Sonra MGK teyit edecek.
3. Adım
Ardından karar Resmî Gazete'de yayımlanacak.

Bu aşamalar tamamlanmadan kanunun ilgili hükümleri işlemeyecek.

Teyit ve tespit çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında;

  • Adalet Bakanı,
  • Dışişleri Bakanı,
  • İçişleri Bakanı,
  • Millî Savunma Bakanı,
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
  • MİT Başkanı,
  • MGK Genel Sekreteri

oluşturacak.

Bu yapı, sürecin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda istihbarat, güvenlik ve saha doğrulaması boyutuyla yürütüleceğini ortaya koyuyor.

Kısacası: Örgüt aldatıyorsa kanun devreye girmeyecek.Teyit yoksa kanun da yok.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-15

EN ÖNEMLİ DİĞER NOKTA: ŞEHİT AİLELERİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin en ağır ve en hassas soru hiç şüphesiz şehit ailelerinin vicdanında karşılık bulan sorudur. Ancak teklifin temel yaklaşımı, geçmişi silmek değil, gelecekte yeni acıların yaşanmasını engellemek üzerine kuruludur.

Bu nedenle kanunun ölçüsü yalnızca geçmişteki bir dosyanın nasıl sonuçlanacağı değil, önümüzdeki 40 yılda kaç ailenin aynı acıyı yaşamayacağıdır.

Üstelik kasten öldürme suçlarının kapsam dışında bırakılması, şehit ailelerinin hassasiyetini hukuki zeminde de gözetiyor. Bir askerin, polisin, korucunun veya sivilin ölümünden sorumlu olan kişi, bu kanundan yararlanamıyor.

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Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-16

"ÖRGÜT KASASINI AKLAYACAK" İDDİASI

Teklifte bunun aksine açık hükümler bulunuyor. Müsadereye konu malvarlığı değerlerinin tasfiyesi devam ediyor.

Bu değerlerin Hazineye irat kaydedilmesi öngörülüyor. İnfazın ertelenmesi, müsadere kararlarının uygulanmasına engel teşkil etmiyor.

Dolayısıyla kişinin ceza hukuku bakımından durumuna ilişkin erteleme mekanizması, örgütün malvarlığına ilişkin tasfiyeyi durdurmuyor.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-17

"ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI" İDDİASI

Anayasa'nın eşitlik ilkesi, aynı durumda olanlara aynı, farklı durumda olanlara ise farklı muamele yapılmasını gerektiriyor. Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihadında da eşitlik mutlak aynılık olarak yorumlanmıyor.

Buradaki ayrımın dayanağı ise nesnel ve tarihsel bir koşula bağlanıyor.

Kanun; kendini feshettiğini ilan eden, silahlarını teslim eden ve bu durumun güvenlik kurumlarınca tespit edilip MGK tarafından teyit edilmesi şartını taşıyan bir yapının tasfiyesini hukuki zemine oturtmayı amaçlıyor.

Bu koşulları karşılayan başka bir yapı bulunmadığı için kapsamın PKK/KCK ile sınırlı tutulması, teklifin mantığı açısından belirli bir sürecin hukuki karşılığı olarak ortaya çıkıyor.

1985, 1988, 1990, 1995, 1999, 2000, 2003 ve 2005 yıllarında da belirli suç ve fail gruplarına yönelik topluma kazandırma ve etkin pişmanlık düzenlemeleri yapılmıştı.

Anayasaya uygunluk denetiminin mercii ise siyasi tartışma değil, Anayasa Mahkemesi'dir.

Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?-18

"NEDEN SADECE PKK? FETÖ VE DİĞERLERİ NEDEN YOK?"

Cevap teklifin temel şartında yatıyor.

Kanunun tetikleyici koşulu; fesih + silah teslimi + devlet tarafından tespit + MGK teyidi.

FETÖ bu şartları karşılamıyor.

  • Kendini feshetmiş değil.
  • Silah teslim etmiş değil.
  • Tasfiye beyanında bulunmuş değil.
  • Aksine yurt dışındaki yapılanmasını sürdürmeye çalışıyor.

Aynı durum DEAŞ ve diğer terör örgütleri açısından da geçerli. Bu nedenle teklifin kapsamı PKK/KCK ve bağlantılı oluşumlarla sınırlı tutuluyor.Bu durum, başka terör örgütlerinin hukuk üzerinden düzenlemeden yararlanmasının önüne geçmek amacıyla da önem taşıyor.

FETÖ ile mücadelenin ise devam ettiği devletin açıklamalarında açıkça vurgulanıyor.

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