Türkiye 40 yıllık yükten kurtuluyor! Teyit yoksa kanun da yok... Terörsüz Türkiye yasasında tüm detaylar: Kimler kapsam dışı?

"Süreç şeffaf değil" iddiaları ise bizzat kamuoyunun gözü önünde cereyan eden şu takvimle çöktü:

Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir Uygulama ve Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Erteleme süresinde yeni bir suç işlenmemesi halinde belirli dosyalar bakımından düşme veya infaz edilmiş sayılma sonucu doğabilecek.

Kesinleşmiş cezalar bakımından da 5 ve 10 yıllık infaz ertelemesi öngörülecek.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl erteleme uygulanabilecek.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçlar ile terörizmin finansmanına ilişkin suçlar da kapsamda bulunacak.

PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme ve propaganda yapma gibi suçlar düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.

Örgütün tasfiyesi ve silahsızlanması güvenlik kurumlarınca tespit edilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI MADDELERİ NELER? 12 maddelik teklifin tamamı, yalnızca ceza ertelemesine ilişkin hükümlerden oluşmuyor. Amaç ve kapsam, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kesinleşmiş cezaların infazının ertelenmesi, koruma tedbirleri, silah ve malzeme teslimi, başvuru süresi, uygulama kurulu, TBMM İzleme Komisyonu, yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler birlikte düzenleniyor.

Dolayısıyla mekanizma örgütün beyanına değil, doğrudan devletin tespit ve teyidine bağlanıyor.

Bu iki güvenlik eşiği aşılmadan tek bir dosya bile ertelenmeyecek.

Ardından bu tespit Millî Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.

Örgütün fiilî varlığına son verdiği ve elindeki bütün silah ve mühimmatı teslim ettiği önce güvenlik kurumlarınca tespit edilecek.

Yasanın en önemli özelliklerinden biri, kendiliğinden yürürlüğe girmeyecek olması.

Bu nedenle Terörsüz Türkiye süreci, yalnızca bir güvenlik operasyonu ya da yalnızca bir yasa çalışması olarak değerlendirilmiyor. Bu süreç, Türkiye'nin kendi iradesiyle kendi terör sorununu çözme girişimi olarak öne çıkıyor.

GENEL AF YOK!



Kamuoyunda en fazla tartışılan başlıklardan biri de teklifin "genel af" olduğu iddiası.

Ancak teklifin hukuki mimarisine bakıldığında bunun bir af düzenlemesi olmadığı görülüyor. Kanun af değil, şartlı ve süreli erteleme öngörüyor.

Cezalar ortadan kalkmıyor. Dosyalar ve deliller muhafaza ediliyor. Kayıtlar özel bir sisteme işleniyor.

Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde ise erteleme kaldırılıyor ve yargılama kaldığı yerden devam ediyor.

Kanun, kasten adam öldürenleri ve 1 Haziran 2005'ten önce işlenmiş, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren kanlı eylemlere karışanları net bir şekilde kapsam dışı bırakıyor.

Yasadan; Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat başta olmak üzere sayıları 250'yi bulan örgüt kurucuları yararlanamayacak.



Adam öldürenlerle birlikte yasa kapsamı dışında kalanların sayısının 1000'e yaklaştığı belirtiliyor.

Kapsam sadece PKK/KCK'nın tasfiyesi ile sınırlı; FETÖ, DHKP-C gibi devlet düşmanlarının bu yasadan zerre kadar faydalanması mümkün değil.