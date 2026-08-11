Karadeniz'deki yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi.

96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi’nin montajı gerçekleştirildi. (Fotoğraflar Takvim fotoğraf arşivinden alınmıştır.)

"OSMAN GAZİ İLE SAKARYA GAZ SAHASI'NDAKİ GÜNLÜK ÜRETİMİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ."

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük doğal gaz üretimi tüm hızıyla sürerken, bu üretimi iki katına çıkarak olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin hazırlık çalışmalarında da sonuna yaklaşıldı.



ACİL DURUMLARDA AÇIĞA ÇIKAN HİDROKARBON GAZLARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE UZAKLAŞTIRILACAK

Bu kapsamda, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliye edilen gazları yüksek sıcaklıkta kontrollü şekilde yakarak tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlayan Alev Kulesi'nin platforma montajına ilişkin kritik bir operasyon yürütüldü.

Osman Gazi Platformu'nda Alev Kulesi montajı tamamlandı

96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi, platformdaki yerine yerleştirildi.



BİRİ 3500 TON, DİĞERİ 800 TON KALDIRMA KAPASİTESİNE SAHİP İKİ DEV VİNÇ KULLANILDI

"Flare Tower" olarak da bilinen Alev Kulesi modülünün Osman Gazi Yüzer Üretim Platformuna montajlanması için biri 3 bin 500 ton, diğeri de 800 ton kaldırma kapasitesine sahip iki dev vinç kullanıldı. Söz konusu kaldırma işleminin ardından 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi, platformdaki yerine yerleştirildi.

ʺKaradeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor.ʺ



"96 METRE YÜKSEKLİKTE VE 260 TON AĞIRLIĞINDAKİ ALEV KULESİ DE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE PLATFORMA ENTEGRE EDİLDİ."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi'nin devreye alınmasına ilişkin bu kritik çalışmayla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar, "Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filyos Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar



"OSMAN GAZİ İLE SAKARYA GAZ SAHASI'NDAKİ GÜNLÜK ÜRETİMİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ."

Osman Gazi'nin yerli doğal gaz üretimine vereceği katkıyla ilgili de bilgiler paylaşan Bakan Bayraktar, "Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimimizi iki katına çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. Hedefimiz, 2028'de ikinci yüzer üretim platformumuzu da devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküpe çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz'den karşılamak." ifadelerini kullandı.

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