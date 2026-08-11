Mekke'de ortaklık, Avrupa'da anlaşmazlık: Üçlü savunma ittifakına karşı proje krizi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan savunmada yeni bir üretim ekseni oluşturuyor. Türkiye'nin Pakistan'la MİLGEM ve havacılık, Suudi Arabistan'la drone ve teknoloji transferi projeleri yürüyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik anlaşma, Mekke'de imzalandıktan sonra gözler bu üç ülkenin ortak üretimlerine çevrildi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e ve AA'ya aittir.)

Üç ülkenin yeni savunma anlaşmasıyla İHA, füze, mühimmat ve hava savunma sistemlerinde ortak üretimin genişlemesi bekleniyor.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, bölgedeki diğer ülkelerin adı da bu ittifak için geçiyor. Türkiye ve doğusundaki ülkelerde durum buyken yarım yüzyıla yakın süredir 'Birlik' olmuş Avrupa'da tam tersi bir manzara var.

Avrupa Birliği ülkeleri savunma harcamalarını hızla artırırken, kıtanın en büyük sorunlarından biri para bulmaktan çok bu parayı ortak bir savunma sanayisine dönüştürmek.

Avrupa Savunma Ajansı'nın verilerine göre AB ülkelerinin savunma harcamaları 2025'te yüzde 20 artarak 418 milyar euroya ulaştı. 2026'da rakamın 454 milyar euroya çıkması bekleniyor.

Buna karşılık ortak savunma ekipmanı tedarikinin toplam tedarik içindeki payı yalnızca yüzde 24. Avrupa'nın yıllardır hedeflediği yüzde 35'lik ortak tedarik oranına hâlâ ulaşılamadı.