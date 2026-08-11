Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! Transfer için görüşmeler hızlandı
Yeni sezon öncesinde savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ajax forması giyen 23 yaşındaki milli stoper Ahmetcan Kaplan için Hollanda ekibiyle görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon kadrosunun oluşturulmasına yönelik transfer çalışmaları devam ederken, savunma hattı için yerli oyuncu arayışında önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak için Hollanda kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.
AHMETCAN KAPLAN İÇİN KARAR VERİLDİ
Galatasaray yönetimi, savunmadaki Türk oyuncu alternatiflerini artırmak amacıyla transfer listesine Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra Yusuf Akçiçek'i de dahil etmişti.
Yapılan değerlendirmelerin ardından teknik ve sportif açıdan seçenekleri değerlendiren sarı-kırmızılıların, Ahmetcan Kaplan transferinde karar kıldığı belirtildi.
Bu kararın ardından 23 yaşındaki stoper için görüşmelerin daha somut bir aşamaya taşındığı ve Ajax ile bonservis pazarlıklarının hız kazandığı aktarıldı.
AJAX 6-7 MİLYON EURO İSTİYOR
Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yılının kalması, Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
Hollanda ekibinin milli futbolcu için yaklaşık 6-7 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak NEC Nijmegen'de geçiren Kaplan, Hollanda'da düzenli forma şansı bulurken Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
KAPLAN'DAN GALATASARAY'A OLUMLU YANIT
Galatasaray'ın transfer teklifine sıcak baktığı belirtilen Ahmetcan Kaplan'ın sarı-kırmızılı formayı giymeye olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Oyuncunun yaklaşımı, transfer görüşmelerinde Galatasaray'ın elini güçlendiren unsurlardan biri oldu.
Sarı-kırmızılı yönetim ise sözleşmesinin son yılına giren 23 yaşındaki futbolcu için Ajax'ın talep ettiği 6-7 milyon euroluk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor.
Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve Galatasaray'ın daha uygun bir rakam üzerinden anlaşma zemini aradığı kaydedildi.