Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi! Transfer için görüşmeler hızlandı

Galatasaray'da yeni sezon kadrosunun oluşturulmasına yönelik transfer çalışmaları devam ederken, savunma hattı için yerli oyuncu arayışında önemli bir gelişme yaşandı.

Bu kararın ardından 23 yaşındaki stoper için görüşmelerin daha somut bir aşamaya taşındığı ve Ajax ile bonservis pazarlıklarının hız kazandığı aktarıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından teknik ve sportif açıdan seçenekleri değerlendiren sarı-kırmızılıların, Ahmetcan Kaplan transferinde karar kıldığı belirtildi.

Ahmetcan Kaplan

AJAX 6-7 MİLYON EURO İSTİYOR

Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yılının kalması, Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hollanda ekibinin milli futbolcu için yaklaşık 6-7 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak NEC Nijmegen'de geçiren Kaplan, Hollanda'da düzenli forma şansı bulurken Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.