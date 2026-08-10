Dijital sokaklarda çocuk avcıları: RTÜK'ün görmediği 3 saat 24 dakikada çocuklara ve gençlere neler oluyor?

KÜRESEL BİR HALK SAĞLIĞI KRİZİ VE TÜİK VERİLERİ Sosyal medyadaki tehlike sadece çetelerle sınırlı değil. Üretken yapay zeka (Deepfake) uygulamaları, ergenlik çağındaki çocukların kabusu haline geldi. Okul yıllıklarındaki veya sosyal medyadaki masum fotoğraflar, yapay zeka uygulamalarıyla saniyeler içinde müstehcen görüntülere dönüştürülüyor. Discord ve Telegram'daki şantaj grupları, bu montaj görsellerle çocuklardan para veya gerçek fotoğraflar talep ediyor. ABD'de bu şantaj yüzünden 2021'den bu yana en az 36 genç intihar etti; benzer şebekeler Türkiye'deki çocukları da hedef alıyor. 6-15 Yaş Grubunda Dijital Kullanım - TÜİK 2021 ve 2024 yılı oranları Gösterge 2021 2024 Gelişim ve Yapısal Detaylar İnternet Kullanımı %82,7 %91,3 Erkek çocuklarında %92,2, kız çocuklarında %90,3. Çocukların %97,4'ü interneti "düzenli" kullandığını beyan etmiştir. Akıllı Telefon Kullanımı %64,0 %76,1 6-10 yaş grubunda %66,3 iken, 11-15 yaş grubunda %86,2'ye ulaşmaktadır. Kişisel Akıllı Telefon Sahipliği %13,0 (2013 verisi) %44,0 Ailelerin ortak kullandığı ev bilgisayarlarının yerini, doğrudan çocuğun kişisel kontrolünde olan ve ebeveyn denetimi zorlaşan mobil cihazlar almıştır. Sosyal Medya Kullanımı - %66,1 6-10 yaş grubunda %53,5, 11-15 yaş grubunda ise %79,0. Sosyal medya kullanıcılarının %97,9'u platformları düzenli kullanmaktadır. Dijital Oyun Oynama - %74,0 Erkek çocuklarında %82,8, kız çocuklarında %64,8. 11-15 yaş erkeklerde bu oran %85'e çıkmaktadır. DİJİTAL SOKAKLARDAKİ TEHDİT HARİTASI %91,3 internet penetrasyonu: TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubunda internet kullanımı %91,3'e, kişisel akıllı telefon sahipliği ise %44'e yükselmiştir. Çocukların %58,6'sı uyanır uyanmaz ya da yatmadan önce ekrana bakma, cihazını sürekli yanında taşıma veya en az 30 dakikada bir kontrol etme gibi yoğun telefon kullanım davranışlarından en az birini sergilemektedir. Infinity scroll & Algoritmik hipnoz: Dopamin bağımlılığı oluşturan, sonsuz kaydırma mekanizmalarıyla tasarlanmış algoritmik akışlar. Oyun platformları & Roblox: Yaş doğrulaması yetersizliği, "Roblox" transferleri üzerinden yürütülen yönlendirmeler ve çocuk güvenliği zafiyeti. Discord & "Sextortion" şebekeleri: Şifreli kanallar, sahte QR kodlar ve oltalama (phishing) yazılımlarıyla yürütülen cinsel gasp ve siber zorbalık ağları. "C31K", "764" ve "İncel" ağları: Kadın cinayeti faillerini öven, çocukları kendilerine zarar vermeye ve şiddete teşvik eden aşırılıkçı dijital hücreler. Fenomenler & Skin kumarı: "Ganimet Kutuları" (Loot Boxes) Anonim kanallar & Torbacı ağları: Uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen çevrim içi uyuşturucu ticareti ve bot provokasyonları. Sosyal medyada sinsi tuzak | Sonsuz kaydırma! Uzmanlar uyardı: Çocukların duyguları sömürülüyor

OKUL SALDIRILARI, İNCEL VAKALARI VE C31K ÖRGÜTLENMESİ Dijital mecralardaki denetimsizlik, fiziksel dünyada felaketlerle sonuçlanan somut şiddet eylemlerine dönüşmektedir: Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu saldırısı: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Mersinli'nin gerçekleştirdiği okul saldırısının ardından yapılan incelemelerde, çocuğun WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de 6 kişiyi öldüren kadın düşmanı "incel" ikonu Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı tespit edildi. Aynı zamanda Mersinli'nin PUBG oyunu bağımlısı olduğu da biliniyordu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş operasyonları: Saldırıların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü; suçu/suçluyu öven, şiddeti teşvik eden ve kamu düzenini bozan paylaşımlara karşı harekete geçti. Süreçte 83 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ve C31K ile bağlantılı olduğu tespit edilen 93 Telegram grubu kapatıldı.

Fatih ve Eyüpsultan'daki cinayetler ve Discord ifşaları: İstanbul Eyüpsultan'da Ayşenur Halil ve Fatih'te İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından katledilmesinin ardından, Discord ve Telegram üzerindeki "901" ve "C31K" kodlu kapalı sunucularda faillerin övüldüğü, kadına yönelik şiddetin, şantajın, müstehcen fotoğraf paylaşımlarının ve çocuklara yönelik kendini yaralama zorlamalarının yapıldığı ortaya çıktı.