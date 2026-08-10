Dijital sokaklarda çocuk avcıları: RTÜK'ün görmediği 3 saat 24 dakikada çocuklara ve gençlere neler oluyor?
RTÜK’ün 2025 Gençlik Araştırması, Türkiye’de çocukların kitle iletişim mecralarındaki tarihi kırılmasını belgeledi. Gençler günde ortalama 3 saat 24 dakikasını sosyal medyada harcarken, geleneksel televizyon izleme süresi 40 dakikaya geriledi. Ancak ekrandaki tek bir dizi sahnesine veya stüdyo programına rekor cezalar kesen idari denetim mekanizması, gençlerin vaktini 5 kat fazla devrettiği dijital dünyada yetersiz kalıyor. TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu tutanakları, emniyet operasyonları ve adli dosyalar; çocukların kapalı gruplarda çetelerin, siber şantajcıların ve uyuşturucu tacirlerinin eline düştüğünü ortaya koyuyor.
Türkiye'de kitle iletişimi ve çocuk güvenliği alanında devasa bir denetim boşluğu yaşanıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 26 ilde 7 bin 511 gençle yaptığı "2025 Gençlik Araştırması" 15-21 yaş grubunun gününün büyük bölümünü sosyal medyada geçirdiğini gösterdi. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 88'i ise dijital mecralara en az 16 yaş sınırı getirilmesini bizzat talep etti.
Ancak tehlike sanılandan çok daha büyük. Çocuklar artık TV ekranından değil; şifreli mesajlaşma uygulamalarından, oyuna benzeyen kumar sitelerinden ve kontrolsüz algoritmalar üzerinden hedef alınıyor.
ASIL SORU: KURUMLAR ARASI ORTAK RİSK YÖNETİMİ NEREDE?
Televizyonda doğrudan, gelire oranlı ve program durdurmaya kadar uzanan en ağır yaptırım rejimleri işletilirken; gençlerin zamanının 5 katını harcadığı dijital alanda ancak bir ihlal oluştuktan veya felaket yaşandıktan sonra devreye giren, kurumdan kuruma ilerleyen parçalı müdahaleler bulunmaktadır.
KÜRESEL BİR HALK SAĞLIĞI KRİZİ VE TÜİK VERİLERİ
Sosyal medyadaki tehlike sadece çetelerle sınırlı değil. Üretken yapay zeka (Deepfake) uygulamaları, ergenlik çağındaki çocukların kabusu haline geldi.
Okul yıllıklarındaki veya sosyal medyadaki masum fotoğraflar, yapay zeka uygulamalarıyla saniyeler içinde müstehcen görüntülere dönüştürülüyor. Discord ve Telegram'daki şantaj grupları, bu montaj görsellerle çocuklardan para veya gerçek fotoğraflar talep ediyor. ABD'de bu şantaj yüzünden 2021'den bu yana en az 36 genç intihar etti; benzer şebekeler Türkiye'deki çocukları da hedef alıyor.
DİJİTAL SOKAKLARDAKİ TEHDİT HARİTASI
- %91,3 internet penetrasyonu: TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubunda internet kullanımı %91,3'e, kişisel akıllı telefon sahipliği ise %44'e yükselmiştir. Çocukların %58,6'sı uyanır uyanmaz ya da yatmadan önce ekrana bakma, cihazını sürekli yanında taşıma veya en az 30 dakikada bir kontrol etme gibi yoğun telefon kullanım davranışlarından en az birini sergilemektedir.
- Infinity scroll & Algoritmik hipnoz: Dopamin bağımlılığı oluşturan, sonsuz kaydırma mekanizmalarıyla tasarlanmış algoritmik akışlar.
- Oyun platformları & Roblox: Yaş doğrulaması yetersizliği, "Roblox" transferleri üzerinden yürütülen yönlendirmeler ve çocuk güvenliği zafiyeti.
- Discord & "Sextortion" şebekeleri: Şifreli kanallar, sahte QR kodlar ve oltalama (phishing) yazılımlarıyla yürütülen cinsel gasp ve siber zorbalık ağları.
- "C31K", "764" ve "İncel" ağları: Kadın cinayeti faillerini öven, çocukları kendilerine zarar vermeye ve şiddete teşvik eden aşırılıkçı dijital hücreler.
- Fenomenler & Skin kumarı: "Ganimet Kutuları" (Loot Boxes)
- Anonim kanallar & Torbacı ağları: Uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen çevrim içi uyuşturucu ticareti ve bot provokasyonları.
OKUL SALDIRILARI, İNCEL VAKALARI VE C31K ÖRGÜTLENMESİ
Dijital mecralardaki denetimsizlik, fiziksel dünyada felaketlerle sonuçlanan somut şiddet eylemlerine dönüşmektedir:
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu saldırısı: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Mersinli'nin gerçekleştirdiği okul saldırısının ardından yapılan incelemelerde, çocuğun WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de 6 kişiyi öldüren kadın düşmanı "incel" ikonu Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı tespit edildi. Aynı zamanda Mersinli'nin PUBG oyunu bağımlısı olduğu da biliniyordu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş operasyonları: Saldırıların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü; suçu/suçluyu öven, şiddeti teşvik eden ve kamu düzenini bozan paylaşımlara karşı harekete geçti. Süreçte 83 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ve C31K ile bağlantılı olduğu tespit edilen 93 Telegram grubu kapatıldı.
Fatih ve Eyüpsultan'daki cinayetler ve Discord ifşaları: İstanbul Eyüpsultan'da Ayşenur Halil ve Fatih'te İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından katledilmesinin ardından, Discord ve Telegram üzerindeki "901" ve "C31K" kodlu kapalı sunucularda faillerin övüldüğü, kadına yönelik şiddetin, şantajın, müstehcen fotoğraf paylaşımlarının ve çocuklara yönelik kendini yaralama zorlamalarının yapıldığı ortaya çıktı.
ERİŞİM ENGELLERİ NEDEN YETMİYOR?
Site ve platform kapatma kararları gençleri durdurmuyor. VPN'i ya da 4chan, 8kun gibi daha marjinal ve tamamen denetimsiz yeraltı mecralarını kullanarak kapanan site veya platformlara erişim sağlayabiliyorlar.
ÇETELERİN '5 ADIMLI' ÇOCUK AV SİSTEMİ
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alperen Süer'in verileri ve son 6 ayın emniyet bilanço kayıtları, çetelerin çocukları ağlarına düşürme yöntemlerini deşifre etmektedir:
Sosyal medya vitrini (Instagram & TikTok): Çeteler ilk aşamada lüks villalar, pahalı araçlar, silahlar ve kendileriyle özdeşleşen özel sembollerle güç propagandası yapıyor.
Kültürel manipülasyon: Mafyatik dizi/film karakterleri ile yeni nesil rap müzikler harmanlanarak çocukların bilinçaltına çete cazibesi enjekte ediliyor.
İlk temas (Beğeni ve yorum): Çete yöneticileri, paylaşımları beğenen çocukların hesaplarına özel mesaj yoluyla (DM) ulaşıp kimlik/sadakat kontrolü yapıyor.
Kapalı gruplara geçiş: Onay alan çocuklar Telegram, WhatsApp ve Discord'da yöneticilerin onayına tabi, uçtan uca şifreli kapalı hücre gruplarına alınıyor.
Eylemcilerin kutsanması: Çeteler, hapisteki ya da çatışmada ölen üyelerini "kahraman" ilan ediyor. Emniyet verilerine göre, 13 yaşındaki bir çocuğun çete mensubunun mezarını ziyaret etmek için şehir değiştirdiği somut vakalar kayıtlara geçmiştir.
SOMUT BİLANÇO ÖRNEKLERİ
10 Şubat kapalı grup operasyonu: İçişleri Bakanlığı, 14 ilde uçtan uca şifreli, davet ve referansla girilen kapalı gruplar üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 305 şüpheliyi yakaladı.
Siber & jandarma dalgaları: Jandarma'nın 24 ildeki operasyonunda mesajlaşma ağlarından uyuşturucu organize eden 202 şüpheli (122'si tutuklu); 29 il merkezli siber operasyonlarda ise çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan 409 şüpheli (213'ü tutuklu) yakalandı.
Reklam Kurulu müdahaleleri: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, şubat ayında 11, mayıs ayında ise 16 yüksek takipçili sosyal medya hesabına yasa dışı bahis ve kumar yönlendirmesi nedeniyle erişim engeli getirdi.
KVKK re'sen incelemesi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 20 Şubat 2026'da TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında çocukların verilerinin işlenmesi hususunda re'sen inceleme başlattı.
EKRANA MİKROSKOP, DİJİTALE KÖR NOKTA
Ortaya çıkan tablo, denetim sistemindeki derin çifte standardı özetliyor:
ENSTİTÜ SOSYAL'İN MART 2026 ANALİZİNDEN 10 BAŞLIKLIK ÖNERİ SETİ
Enstitü Sosyal'in 5651 sayılı Kanun için hazırladığı Mart 2026 tarihli politika analizi, olay sonrası erişim engeli yaklaşımının ötesine geçilerek önleyici ve şeffaf bir risk yönetimi kurulmasını öneriyor.
Bu başlıkların hiçbiri mevcut hukukta otomatik olarak yürürlükte olan yükümlülükler olmayıp, acil uygulanması gereken somut politika önerileridir:
Teknik yaş doğrulaması: 15 yaş altı çocuklar için basit beyana değil, teknik yaş doğrulamaya dayalı erişim altyapısının kurulması.
Kademeli koruma ve ebeveyn denetimi: 15-18 yaş grubu için kademeli koruma mekanizmaları ve ebeveyn denetim araçlarının aktif kılınması.
Profilleme yasağı: Çocuklara kişiselleştirilmiş reklam, konum takibi ve davranışsal profilleme yapılmasına mutlak yasağın getirilmesi.
Proaktif tespit: Çocuk istismarının önlenmesi için platform içi proaktif tespit ve bildirim sistemlerinin devreye sokulması.
24 saat içinde hızlı inceleme: Siber zorbalık şikâyetlerinin en geç 24 saat içinde incelenip karara bağlanması zorunluluğu.
Algoritmik sorumluluk: Zararlı içeriği algoritmayla öne çıkaran platformların açık hukuki sorumluluğunun tanımlanması.
Bot hesap sınırı: Bot hesapların tespit edilmesi, etiketlenmesi ve erişimlerinin sınırlandırılması.
Şeffaflık raporu: Platformların altı ayda bir algoritma, veri kullanımı ve reklam hedefleme raporu yayımlama zorunluluğu.
Güvenilir işaretçi ağı: Uzman üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından bir "güvenilir işaretçi" ağının oluşturulması.
Dijital Güvenlik Koordinasyon Kurulu: BTK koordinasyonunda ilgili kamu kurumları, akademi ve sivil toplumun katıldığı bütüncül bir Dijital Güvenlik Koordinasyon Kurulu kurulması.
BATI'NIN EMSAL ÖRNEKLERİ: İÇERİK DEĞİL SİSTEM DENETİMİ
Dünya genelinde regülatörler tek tek gönderileri kovalamak yerine platformların risk yönetim sistemlerini ve yaş doğrulama altyapılarını hedef almaktadır.
YETKİ KARMAŞASI DEĞİL, ORTAK DENETİM MİMARİSİ
RTÜK'ün araştırması, gençlerin medya tüketimindeki büyük göçü açıkça ölçmüş durumdadır. Şimdi yanıt bekleyen temel soru; bu göçün doğurduğu risklerde RTÜK'ün kamu spotu, medya okuryazarlığı, yayın politikası, ortak denetim ve şeffaf raporlama bakımından nasıl bir rol üstleneceğidir.
Televizyonda doğrudan, gelir oranlı ve program durdurmaya kadar uzanabilen ağır bir yaptırım sistemi işlerken; dijital alanda çocuk güvenliği, yasa dışı reklam ve kapalı gruplar için kurum kurum ilerleyen, çoğu zaman olaydan sonra görünür olan parçalı müdahaleler bulunmaktadır. Gençlerin günde 3 saat 24 dakikasını geçirdiği mecralarda ihtiyaç duyulan şey, yetki karmaşasını büyüten yeni bir tartışma değil; sorumluluğu, süreyi ve sonucu kamuya açık biçimde gösteren ortak bir denetim mimarisidir.