Trump fena yakalandı: Biden'la dalga geçiyordu yine uyuyakaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir başkanlık kararnamesi törenine katıldığı sırada koltuğunda uyuyakaldı.

Donald Trump Oval Ofis'teki imza töreninde uyuyakaldı

TRUMP YİNE UYUYAKALDI

80 yaşındaki Trump, dün düzenlenen törende Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü Dr. Jay Bhattacharya konuşurken gözlerini kapatmış ve başını yana eğmiş halde objektiflere yakalandı.

Oval Ofis'teki törende Trump, çocukluk çağı aşı takvimini baştan aşağı değiştiren yeni bir kararnameye imza attı. Düzenleme; önerilen toplam aşı dozunu düşürmeyi, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısını tek bir seferde değil üç ayrı seansta uygulamayı ve aşıların otizmle olası bağını inceleyen araştırmalara daha fazla kaynak aktarmayı öngörüyor.

58 yaşındaki Bhattacharya, "Bugün bu ülkede halk sağlığı için tarihi bir gün" dedi. Trump'ın ise gözlerini kapattığı görüldü.