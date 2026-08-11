Trump fena yakalandı: Biden'la dalga geçiyordu yine uyuyakaldı
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen kritik bir imza töreni sırasında yine kameralara yakalandı. 80 yaşındaki Trump, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü konuşma yaptığı esnada koltuğunda uyuyakaldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir başkanlık kararnamesi törenine katıldığı sırada koltuğunda uyuyakaldı.Donald Trump Oval Ofis'teki imza töreninde uyuyakaldı
TRUMP YİNE UYUYAKALDI
80 yaşındaki Trump, dün düzenlenen törende Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü Dr. Jay Bhattacharya konuşurken gözlerini kapatmış ve başını yana eğmiş halde objektiflere yakalandı.
Oval Ofis'teki törende Trump, çocukluk çağı aşı takvimini baştan aşağı değiştiren yeni bir kararnameye imza attı. Düzenleme; önerilen toplam aşı dozunu düşürmeyi, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısını tek bir seferde değil üç ayrı seansta uygulamayı ve aşıların otizmle olası bağını inceleyen araştırmalara daha fazla kaynak aktarmayı öngörüyor.
58 yaşındaki Bhattacharya, "Bugün bu ülkede halk sağlığı için tarihi bir gün" dedi. Trump'ın ise gözlerini kapattığı görüldü.
BU İLK DEĞİL
Trump daha önce de kameralar karşısında uyuyakalmış gibi görünmüştü. Aralık 2025'teki bir kabine toplantısı sırasında gözlerini kapattığı görülünce, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Vanity Fair'e yaptığı açıklamada Trump'ın gözlerini kapattığında uyumadığını söyledi.
Wiles, "Uyumuyor. Gözleri kapalı ve başı geriye yaslanmış durumda... Ve bilirsiniz, gayet iyi." dedi.
Temmuz ayında ise Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, Trump'ın Senatör Lindsey Graham'ın cenazesinde uyuyakaldığı yönündeki görüntülerin ardından PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada, Trump'ın "az önce kendisi için güzel bir anma konuşması yaptığı değerli dostu Lindsey Graham'ın kaybını düşündüğünü" belirtti.
Ingle, "Aksini iddia eden herkes ahlaksız bir aptaldır." ifadelerini kullandı.
BIDEN'LA DALGA GEÇİYORDU
Eski ABD Başkanı Joe Biden da pek çok kez etkinliklerde uyuyakalmıştı. Trump, Biden'a 2020 başkanlık seçim kampanyasından itibaren "Sleepy Joe" (Uykucu Joe) lakabını taktı. Biden'ın halka açık etkinliklerde, zirvelerde veya iklim konferanslarında gözlerini kapatmasını, ağır hareket etmesini ve konuşurken duraklamasını sürekli gündeme getirdi.