Selahattin Baki-Volkan Demirel görüşmesiyle ilgili flaş detayı TAKVİM ortaya çıkardı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile şu anda Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel arasında yaşanan görüşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı.

Bundan iki hafta önce Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile görüşen Sarı-Lacivertli yöneticinin, "Şampiyonluk yarışında katkı verecek her Fenerbahçeliye ihtiyacımız var. Gel, sportif direktörümüz ol ve tarihi şampiyonluk yolunda bize katkı sağla" teklifinde bulunduğu belirlendi.

Hatay'da belirsizlik yaşandığı dönemde teklif alan Demirel'in bu öneriyi geri çevirdiği öğrenildi. Uzun yıllar Kanarya'nın kaptanlığını ve kısa bir süre de yardımcı antrenörlüğünü yapan Demirel'in, "Hatayspor'dan şu anda ayrılmam mümkün değil. Bir ayrılık söz konusu olursa da benim yerim artık kulübedir. Kariyerimi bu yönde şekillendirmeye karar verdim. Teknik direktörlüğe devam edeceğim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.