Beşiktaş ligde Trabzon’u kupada Antalya’yı yıktı! Kayseri’de ise takıldı

Beşiktaş Kayseri deplasmanında 2 puan bıraktı: 0-0. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. 3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Mert Günok'ta kaldı. 29'da Beşiktaş'ın yeni yıldızı Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, top defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı. İlk 45 dakikada iki takım da hücumda etkili olamadı.

CARDOSU'NUN ŞUTU DİREKTE

Kayserispor 52'de gole çok yaklaştı. Cardoso ceza sahasına girdikten sonra çok sert vurdu. Top yan direkten geri geldi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Kayserispor etkili geldi. Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Boa Morte'nin şutu direğin üstünden auta çıktı. 86'da Ramazan'ın şutunda Mert gole izin vermedi. 1 dakika sonra Kayserisporlu Karimi'nin kullandığı köşe vuruşunda Boa Morte kafayı vurmadan Mert topu yumrukladı. Kale ağzında boşta kalan Arif'in rövaşatası üstten auta çıktı. Maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

ADİL BİR SONUÇ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Oyuncuların gösterdiği mücadeleden tatminim ama beraberlikle sonuçlandı maç. Gelecek adına çok çalışmalıyız. Özellikle bu maçta organize atak konusunda sıkıntılar yaşadık. Çalıştıklarımızı uygulayamadık. Çok fazla uzun oynadık. Stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde 1 hafta var. Maçın berabere bitmesi adil sonuç oldu. Eksikler katılınca daha iyi olacak" dedi.



KARTAL'DA YENİLER SAHNE ALDI

Kartal'ın yeni transferleri dün Kayserispor deplasmanında sahne aldı. Siyah- Beyazlılar'ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve Arnavut 10 numara Ernest Muçi dün gece 90 dakika sahada kaldı. Worrall savunmada soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Muçi ise çalımları ve driblingleriyle göz doldurdu. Sosyal medyadaki Beşiktaşlı taraftarlar özellikle Muçi'den övgüyle bahsetti. Kartal'ın yeni transferi Al Musrati ise 66. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.



30 MAÇ SONRA SESSİZLİK!

2007 Eylül ayından bu yana ilk kez Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan bir Süper Lig maçı golsüz sona erdi. 30 maç sonra iki takım arasındaki karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.



CENK TOSUN 6 HAFTADIR

Kayıp Kartal'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, Kayserispor maçında da gol atmayı başaramadı. Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında gol atma başarısı gösteren yıldız golcü, 9 Ocak'tan beri fileleri havalandıramıyor. Cenk, 6 haftadır kayıplarda.



ONUR'A PROTESTO

Beşiktaş'ın Kayseri'den transfer ettiği Onur Bulut'a dün büyük tepki vardı. Kayserispor taraftarı, yıldız oyuncunun ayağına her top geldiğinde ıslıkla protesto etti. Onur, Geçtiğimiz sezon devre arasında 1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.