PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş ligde Trabzon'u kupada Antalya'yı yıktı! Kayseri'de ise takıldı

Yeni transferleriyle Kayseri’de 3 puan arayan Beşiktaş, hüsran yaşadı. Fernando Santos yönetiminde 6 maçın 4’ünde gol atamadı ve 10 puan bıraktı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
Beşiktaş ligde Trabzon’u kupada Antalya’yı yıktı! Kayseri’de ise takıldı

Beşiktaş Kayseri deplasmanında 2 puan bıraktı: 0-0. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. 3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Mert Günok'ta kaldı. 29'da Beşiktaş'ın yeni yıldızı Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, top defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı. İlk 45 dakikada iki takım da hücumda etkili olamadı.

CARDOSU'NUN ŞUTU DİREKTE
Kayserispor 52'de gole çok yaklaştı. Cardoso ceza sahasına girdikten sonra çok sert vurdu. Top yan direkten geri geldi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Kayserispor etkili geldi. Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Boa Morte'nin şutu direğin üstünden auta çıktı. 86'da Ramazan'ın şutunda Mert gole izin vermedi. 1 dakika sonra Kayserisporlu Karimi'nin kullandığı köşe vuruşunda Boa Morte kafayı vurmadan Mert topu yumrukladı. Kale ağzında boşta kalan Arif'in rövaşatası üstten auta çıktı. Maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

ADİL BİR SONUÇ OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Oyuncuların gösterdiği mücadeleden tatminim ama beraberlikle sonuçlandı maç. Gelecek adına çok çalışmalıyız. Özellikle bu maçta organize atak konusunda sıkıntılar yaşadık. Çalıştıklarımızı uygulayamadık. Çok fazla uzun oynadık. Stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde 1 hafta var. Maçın berabere bitmesi adil sonuç oldu. Eksikler katılınca daha iyi olacak" dedi.

KARTAL'DA YENİLER SAHNE ALDI
Kartal'ın yeni transferleri dün Kayserispor deplasmanında sahne aldı. Siyah- Beyazlılar'ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve Arnavut 10 numara Ernest Muçi dün gece 90 dakika sahada kaldı. Worrall savunmada soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Muçi ise çalımları ve driblingleriyle göz doldurdu. Sosyal medyadaki Beşiktaşlı taraftarlar özellikle Muçi'den övgüyle bahsetti. Kartal'ın yeni transferi Al Musrati ise 66. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

30 MAÇ SONRA SESSİZLİK!
2007 Eylül ayından bu yana ilk kez Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan bir Süper Lig maçı golsüz sona erdi. 30 maç sonra iki takım arasındaki karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

CENK TOSUN 6 HAFTADIR
Kayıp Kartal'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, Kayserispor maçında da gol atmayı başaramadı. Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında gol atma başarısı gösteren yıldız golcü, 9 Ocak'tan beri fileleri havalandıramıyor. Cenk, 6 haftadır kayıplarda.

ONUR'A PROTESTO
Beşiktaş'ın Kayseri'den transfer ettiği Onur Bulut'a dün büyük tepki vardı. Kayserispor taraftarı, yıldız oyuncunun ayağına her top geldiğinde ıslıkla protesto etti. Onur, Geçtiğimiz sezon devre arasında 1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
CHP’de dananın kuyruğu koptu! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
SON DAKİKA